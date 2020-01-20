В здании ЦИК смертельно ранен парень - СМИ

ЦИК / Скриншот с kiev.informator.ua

В понедельник вечером, 20 января, в центре Киева - на бульваре Леси Украинки - в здании Центральной избирательной комиссии парень получил огнестрельное ранение и скончался.

О ранении парня в здании ЦИК стало известно около 18:30, на место происшествия прибыли врачи, но не смогли спасти раненого, пишет Информатор со ссылкой на источники.

По словам свидетелей, парень сам выстрелил в себя. Издание добавило, что погибшему на вид около 20-25 лет.

"…есть информация, что он был одет в камуфляжную форму. Из собственных источников нам стало известно, что он мог быть причастен к работе в Управлении государственной охраны", - отмечается в материале.