"СБ приветбанка лапухи": в Николаеве дерзкие воры легко обокрали банк

В Николаеве ограбили банк / facebook.com/UA.National.Police.Nikolaev

В Николаеве в ночь на воскресенье, 16 февраля, дерзкие воры проникли в отделение банка, взорвали банкомат и похитили из него более четверти миллиона гривен.

По информации копов, около 3 часов ночи бандиты через окно проникли в отделение банка на улице Космонавтов в Ингульском районе города. Воры взорвали банкомат и похитили из него более 250 тысяч гривен.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины, то есть кража, совершенная в крупных размерах. Санкция статьи предусматривает наказание в виде заключения до 8 лет. Сейчас устанавливаются обстоятельства происшествия и разыскивают подозреваемых, сказано в сообщении копов на их странице в Фейсбуке.

Отметим, в комментариях под сообщением полиции, внимательный читатель обратил внимание на то, что не сработала сигнализация, как только воры открыли окно.

"Епта, ржуууу, вот просто дико ржуууууууу!!!"Віджавши вікно" да только при отодвигании створки должна была сработать сигналка на размагничивание??? Не сработала? Почему??? Правильно, магнитов не было и датчик движения, скорее всего был повернут "не туда", а была ли сигналка вообще???2. Возьмем вторую версию,Залезли, сработала сигналка, где были гшр??? Сколько ехали? За время приезда воришкам надо было залезть, заминировать банкомат, взорвать, собрать баблишко и чухнуть ..., на это ушло бы минимум 5 минут ..., а еще им надо было "уйти", а путей отхода там не много, хотя, там рядом завод, на заводе схорониться можно!!!Короче, из этой всей ситуации можно сделать вывод, СБ приветбанка лапухи, притом ушастые, если их отделение смогли так легко и быстро обокрасть!!!", - пишет Геннадий Старчеус.

"Грабив, той що знав ці тонкощі", - добавила Тамара Гордиенко.

Напомним, ранее в Боснии задержали двоих граждан Украины, которые причастны к ограблению 23 банкоматов Сбербанка в ряде городов Боснии и хищению более 37 миллионов гривен (2,7 млн конвертируемых марок).

Грабители орудовали в Брчко, Ораше, Тузле, Лукаваце, Кладане, Вогоше, Сараево, Киселяке, Крешево, Хаджиче, Илиже, Мостаре, Читлуке, Зенице, Какане и в Бихаче. Им удалось "обчистить" по меньшей мере 23 банкомата российского Сбербанка за 53 часа.