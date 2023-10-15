Некоторые носители 'Калибров' ими не являются: раскрыто мошенничество РФ

Российские "носители "Калибров" выходят в Черное море с "сухопутными "комплексами" Тор", подчеркивают аналитики.

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Российские пропагандисты уже сами запутались в собственной лжи / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, УНИАН

Российские патрульные корабли Черноморского флота проекта 22160 из-за своего плохого снаряжения выполняли роль "канонерки" для "демонстрации флага" в мирное время, а размещение на их бортах установок "Калибр" подтверждалось разве что в российских СМИ.

Как отметили аналитики ресурса Defense Express, будет ошибкой считать корабли проекта 22160, ярчайший пример чему уже подорванный на мине "Павел Державин", носителями крылатых ракет "Калибр".

"Вопреки пропагандистским заявлениям, на таких кораблях нет пусковых для отстрела крылатых или хотя бы противокорабельных ракет", - говорится в публикации экспертов. видео дня

Корабли проекта 22160 "Василий Быков", которые относятся к составу Черноморского флота РФ, являются по сути патрульными корветами и довольно часто оказываются мишенью украинских катеров-камикадзе именно как конвойная составляющая российских сил в акватории Черного моря.

"А насколько недостаточным оказалось хотя бы зенитное вооружение корветов этого типа, показала практика самих российских военных, которые на вертолетных площадках проекта 22160 начали на постоянной основе ставить "сухопутные" ЗРК "Тор", - поясняют аналитики.

В то же время российские СМИ пытались подать эти корабли как очередной "аналоговнет" и придумали, что эти суда якобы могут быть снаряжены ракетами "Калибр".

При этом "показания" самих пропагандистов относительно размещения оружия менялись тоже неоднократно. Вскоре появилась сказка об их комплектацией уже не пусковыми шахтами "Калибров", а контейнерными пусковыми установками Club-K для запуска четырех или противокорабельных ракет Х-35.

"Российские патрульные корветы проекта 22160 на самом деле выходят в море не с Club-K (как об этом заявляли впоследствии росСМИ), а скорее с "сухопутными" комплексами "Тор", - пишут аналитики.

Удары по Черноморскому флоту

Сразу после громкого "выхода" России из "зерновой сделки" и, в связи с этим, шантажа Кремля "бить по гражданским судам" Украина начала новую серию атак на Черноморский флот возле Крыма и в Севастополе.

"Жирными целями" для ВСУ стали боевые корабли россиян, которые были привлечены к массированным ударам по материковой Украине. В частности, ракетоносители "Калибров". Однако под "раздачу" попали и патрульные суда, которые угрожали безопасности "зернового коридора". А 22 сентября ВСУ нанесли мощный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Предварительно, погибло более 30 офицеров оккупантов.

12 октября ВСУ подтвердили подрыв корабля "Павел Державин" на морской мине.

Уже через несколько дней новые взрывы прогремели у берегов Севастополя. В ВМСУ опровергли информацию о повреждении ракетного корабля Черноморского флота Российской Федерации "Буян-М".

Впрочем, Украина не отказывается от новых ударов по Черноморскому флоту. Как подчеркнул представитель ГУР, ВСУ сосредоточены на разорвании "сухопутного коридора" РФ в Крым к зиме.

Теперь же Россия в условиях угрозы со стороны ВСУ перебазирует свои корабли в Новороссийск.

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