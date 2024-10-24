Погибли молодые парни: армия РФ цинично ударила по отделению почты — детали

На месте удара продолжается поисковая операция, спасатели ГСЧС тушат пожар.

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РФ в очередной раз нанесла циничный удар / Коллаж: Главред, фото Донецкая областная прокуратура

В четверг, 24 октября, оккупационная российская армия нанесла удар по отделению "Новой почты" в поселке Алексеево-Дружковка Краматорского района Донецкой области. Двое людей погибли. Об этом сообщили в Донецкой областной прокуратуре.

Российские войска обстреляли гражданскую инфраструктуру около 16:30.

"Мишенью для врага стал объект гражданской инфраструктуры - одно из местных почтовых отделений. В результате вражеской атаки 19-летний работник и еще один мужчина 21 года получили телесные повреждения, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении. видео дня

Также мужчина 37 лет был доставлен в медицинское учреждение с минно-взрывной травмой. Ему оказывается квалифицированная помощь.

Начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин подтвердил циничный удар оккупантов.

"Россияне снова нанесли удар целенаправленно по гражданскому объекту - отделению "Новой почты", повредили также админздания. На месте удара продолжается поисково-спасательная операция, служащие ГСЧС тушат пожар", - сообщил он.

В прокуратуре уточняют, что тип оружия, которым РФ нанесла удар, сейчас устанавливается. Разбор завалов и спасательные работы продолжаются, окончательное количество пострадавших устанавливаются.

Кто такой Вадим Филашкин? Вадим Филашкин - украинский государственный деятель, председатель Донецкой областной государственной администрации с 27 декабря 2023 года. В прошлом - заместитель начальника Главного управления Национальной полиции в Донецкой области и заместитель председателя Донецкой областной государственной администрации, пишет Википедия.

Ракетный удар по Украине - последние новости

Напомним, в ночь на 24 октября российские оккупанты атаковали Киев ударными дронами - это была четырнадцатая воздушная атака российских вооруженных сил на столицу с начала октября. Все вражеские беспилотники были обезврежены силами ПВО.

22 октября, мэр Харькова Игорь Терехов сообщал, что российские оккупанты нанесли масштабные удары управляемыми авиабомбами по Харькову. На месте одного из ударов - зафиксирован пожар.

Начальник городской военной администрации Алексей Дрозденко информировал, что страна-агрессор Россия продолжает атаковать Украину "Шахедами". Очередной удар произошел примерно в полночь 22 октября. В частности, вражеские дроны-камикадзе летели на Сумы, там раздались взрывы. Было известно о попадании в жилые дома.

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