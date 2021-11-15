"С днем рождения, кума" в прозе и своими словами, прикольные картинки к празднику

С днем рождения кума / ua.depositphotos.com/

День рождения крестной мамы ребенка – всегда памятная дата. Поздравления с днем рождения кума принимает не только от самых родных, но и от любимых крестников и кумовей.

Поздравить кумушку с днем рождения можно такде и с помощью оригинальных тостов из нашей подборки: Тост на день рождения: душевные, красивые и смешные пожелания имениннику.

Красиво поздравить женщину и вызвать на ее лице улыбку можно и нужно! Сердечные пожелания и картинки ищите в нашем материале: С Днем рождения женщине: открытки, стихи, поздравление в прозе.

Поздравления "С днем рождения, кума" в прозе, своими словами, прикольные картинки и открытки

С днем рождения, моя дорогая кума! Желаю, чтобы твоя жизнь состояла из ярких снимков, лучезарных улыбок, желанных гостей, добрых встреч, счастливых историй, успешных дней работы, больших путешествий, шикарного отдыха, весёлых праздников и славных побед. Кумуся, будь всегда любима, неповторима и во всём великолепна!

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Кумушка моя, с днем рождения! Желаю тебе солнца, тепла, цветов, добра, женского счастья, крепкого здоровья, мужского внимания. Пусть твоя жизнь будет похожа на сказку. Люби и будь любима. Ты прекрасная, милая, замечательная. Желаю тебе, чтоб твои глаза всегда искрились радостью, а лицо освещала озорная улыбка.

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С днем рождения, кума! Пусть в душе всегда будут нотки радости, а мирок надежды и света образуется в твоем сердце. Успехов в работе, взаимопонимания с близкими, яркой любви. Пусть волна богатства накроет твою семью, а море поддержки, заботы никогда не исчезнет. Оставайся милой, обаятельной. Постоянно верь в свои возможности и забирай от жизни самое лучшее и позитивное.

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С днем рождения, моя кумушка! Ты прекрасна и жизнерадостна, так пусть жизнь каждый день преподносит тебе только самые приятные поводы для веселья и как можно больше сногсшибательных подарков. Пусть в твоем доме всегда гармонично существуют любовь, удача, радость и счастье! И конечно, будь здорова! Я тебя люблю!

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Милая кума, дорогая моя, поздравляю с днем рождения тебя! Пожелать тебе хочу всегда брать от жизни все необходимое и самое лучшее, уверенно и смело добиваться своих целей и воплощать мечты, оставаться всегда искренне счастливой и безумно любимой.

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Моя милая кума,

С днем рождения тебя!

Солнца, счастья и удачи,

Много денежек в придачу.

Желаю радости большой,

Не стареть тебе душой,

Никогда не ведать бед,

А в делах — больших побед.

Долголетия, любви,

Вечной женской красоты.

Всего лучшего желаю,

С днем рождения поздравляю!

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С днем рождения, кума!

Будь прекрасной ты всегда,

Будь здоровой и счастливой,

Будь богатой и любимой!

Будь успешной, самой лучшей,

Не надейся ты на случай,

Пусть сбываются мечты,

Улыбайся, не грусти!

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С днем рождения, кума!

Пусть подарков будет — тьма,

Много радостных моментов

И приятных комплиментов.

Чтоб здоровье не пугало,

Денег чтоб на всё хватало.

Каждый день чтоб — вдохновенья

И желаний исполненья!

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Желаю я земных всех благ

В твой день рождения, кума,

Пускай все будет в жизни так,

Как загадала ты сама!

Здоровья крепкого, любви,

В семье царят пусть мир и лад,

Пусть сбудутся мечты твои,

И полон счастья будет взгляд!

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Трогательные поздравления с днем рождения куме