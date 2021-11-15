"С днем рождения, кума" в прозе и своими словами, прикольные картинки к празднику

Поздравления с днем рождения куме своими словами, прикольные и душевные - ищите в подборке Главреда.
День рождения крестной мамы ребенка – всегда памятная дата. Поздравления с днем рождения кума принимает не только от самых родных, но и от любимых крестников и кумовей.
Поздравить кумушку с днем рождения можно такде и с помощью оригинальных тостов из нашей подборки: Тост на день рождения: душевные, красивые и смешные пожелания имениннику.
Красиво поздравить женщину и вызвать на ее лице улыбку можно и нужно! Сердечные пожелания и картинки ищите в нашем материале: С Днем рождения женщине: открытки, стихи, поздравление в прозе.
Поздравления "С днем рождения, кума" в прозе, своими словами, прикольные картинки и открытки
С днем рождения, моя дорогая кума! Желаю, чтобы твоя жизнь состояла из ярких снимков, лучезарных улыбок, желанных гостей, добрых встреч, счастливых историй, успешных дней работы, больших путешествий, шикарного отдыха, весёлых праздников и славных побед. Кумуся, будь всегда любима, неповторима и во всём великолепна!
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Кумушка моя, с днем рождения! Желаю тебе солнца, тепла, цветов, добра, женского счастья, крепкого здоровья, мужского внимания. Пусть твоя жизнь будет похожа на сказку. Люби и будь любима. Ты прекрасная, милая, замечательная. Желаю тебе, чтоб твои глаза всегда искрились радостью, а лицо освещала озорная улыбка.
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С днем рождения, кума! Пусть в душе всегда будут нотки радости, а мирок надежды и света образуется в твоем сердце. Успехов в работе, взаимопонимания с близкими, яркой любви. Пусть волна богатства накроет твою семью, а море поддержки, заботы никогда не исчезнет. Оставайся милой, обаятельной. Постоянно верь в свои возможности и забирай от жизни самое лучшее и позитивное.
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С днем рождения, моя кумушка! Ты прекрасна и жизнерадостна, так пусть жизнь каждый день преподносит тебе только самые приятные поводы для веселья и как можно больше сногсшибательных подарков. Пусть в твоем доме всегда гармонично существуют любовь, удача, радость и счастье! И конечно, будь здорова! Я тебя люблю!
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Милая кума, дорогая моя, поздравляю с днем рождения тебя! Пожелать тебе хочу всегда брать от жизни все необходимое и самое лучшее, уверенно и смело добиваться своих целей и воплощать мечты, оставаться всегда искренне счастливой и безумно любимой.
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Моя милая кума,
С днем рождения тебя!
Солнца, счастья и удачи,
Много денежек в придачу.
Желаю радости большой,
Не стареть тебе душой,
Никогда не ведать бед,
А в делах — больших побед.
Долголетия, любви,
Вечной женской красоты.
Всего лучшего желаю,
С днем рождения поздравляю!
***
С днем рождения, кума!
Будь прекрасной ты всегда,
Будь здоровой и счастливой,
Будь богатой и любимой!
Будь успешной, самой лучшей,
Не надейся ты на случай,
Пусть сбываются мечты,
Улыбайся, не грусти!
***
С днем рождения, кума!
Пусть подарков будет — тьма,
Много радостных моментов
И приятных комплиментов.
Чтоб здоровье не пугало,
Денег чтоб на всё хватало.
Каждый день чтоб — вдохновенья
И желаний исполненья!
***
Желаю я земных всех благ
В твой день рождения, кума,
Пускай все будет в жизни так,
Как загадала ты сама!
Здоровья крепкого, любви,
В семье царят пусть мир и лад,
Пусть сбудутся мечты твои,
И полон счастья будет взгляд!