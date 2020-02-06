"Мое счастье - это ты": Зеленский трогательно поздравил супругу с днем рождения

Елена Зеленская - Фото Instagram olenazelenska_official

6 февраля Елена Зеленская празднует свой первый день рождения в качестве первой леди Украины. Ей исполняется 42 года. Президент Украины Владимир Зеленский трогательно поздравил супругу с ее днем.

"Любить. Восхищаться. Гордиться. Видеть твое отражение в глазах детей. Чувствовать твою заботу и поддержку. Быть спокойным и уверенным, зная, что ты всегда рядом. Гадать, как ты отреагирует на новости - приятные или не очень. Ждать встречи дома, как перед первым свиданием. Сказать взглядом то, для чего слова бывают лишними. Вместе смеяться и грустить. Идти по жизни на расстоянии прикосновения, не теряя связи ни на минуту. Это и есть человеческое счастье. По крайней мере для меня. Потому мое счастье - это ты", - написал Зеленский в своем Telegram-канале.

Президент поблагодарил супругу каждый шаг, который они сделали вместе, и отметил, что еще много предстоит пройти.

"Впереди - долгая дорога с неожиданными поворотами и незабываемыми впечатлениями. И я счастлив от этого. Потому что с тобой я смогу все на свете", - говорится в поздравлении.

Также президент опубликовал трогательное фото с супругой.

Владимир и Елена Зеленские / Фото t.me/V_Zelenskiy_official/230

Напомним, 25 января президенту Владимиру Зеленскому исполнилось 42 года. Елена Зеленская также трогательно и нежно поздравила его с праздником. В Instagram она написала, что с супругом безопасно, уютно, никогда не спокойно, но всегда интересно. По ее словам, так чувствуешь себя, когда рядом настоящий мужчина, на которого можно во всем положиться.