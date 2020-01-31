Елена Зеленская оправдалась после обвинений в трусости

Елена Зеленская оправдалась из-за резкого исчезновения в Facebook / instagram.com/olenazelenska_official

Жена украинского президента Елена Зеленская объяснила, почему резко пропала с просторов Facebook. Заодно она опровергла слухи, будто удалила свой аккаунт.

Все дело оказалось в блокировке аккаунта из-за повышенной активности Первой леди.

"Моя новосозданная страница в Facebook уже два дня в зоне турбулентности. А 30 января из-за зафиксированной "повышенной подозрительной активности" профиль вообще был заблокирован. Сейчас все сообщения восстановили, но на всякий случай дублирую сообщение еще и здесь", – пояснила Зеленская на странице Ze_Live_News, выложив пост о питании украинских школьников.

Как известно, Елена Зеленская завела официальную страницу в Facebook 27 января. И под первым же постом на нее хлынул шквал критики. Видимо, это и было расценено как "повышенная подозрительная активность".

В свою очередь некоторые пользователи обвинили супругу гаранта в том, что та удалилась, не вынеся критики.

Ранее Елена Зеленская рассказала о реформе школьного питания. Украинские школьники поддерживают рацион питания с уменьшенным количеством углеводов.

Напомним, Елена Зеленская удивила необычным образом в Омане. Первая леди осмотрела экспонаты Национального музея в столице Омана.