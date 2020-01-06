Елена Зеленская удивила необычным образом в Омане

Первая леди Украины Елена Зеленская посетила Национальный музей в столице Омана Маскате.

Супруга президента Украины посетила музей во время визита главы государства Владимира Зеленского в Оман.

На фото, опубликованных пресс-службой Национального музея Омана Зеленская находится в окружении нескольких сотрудников музея, а также осматривает экспонаты.

Отметим, что Зеленская облачилась в платье-рубашку, а из обуви предпочла шлепанцы.

Напомним, ранее сообщалось, что во время визита в Оман президент Владимир Зеленский провел официальную встречу с министром, ответственным за иностранные дела Султаната Оман, Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой.

Кроме того, Зеленский также провел встречу с исполнительным президентом Государственного генерального резервного фонда Султаната Оман Абдулсаламом аль-Муршиди.