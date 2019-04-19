"С проворовавшимся коррупционером другой разговор": политолог назвал единственный шанс Порошенко не сесть после выборов

Куда и когда побежит Порошенко из Украины – политолог / facebook.com/leoztr

Директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко спрогнозировал будущее нынешнего президента Петра Порошенко в случае его проигрыша во втором туре выборов 2019.

По словам Белашко, Порошенко может решиться на побег из Украины, но ему трудно будет найти подходящее место, куда сбежать.

"У него есть недвижимость в Британии и Испании, но одно дело, когда он действующий президент, а другое – проворовавшийся коррупционер. Его вопросом заинтересованы правоохранители этих стран", – цитирует эксперта Украина.ру.

Читайте также"Президент не сбежит": Нацкорпус достал Порошенко в ЧеркассахПри этом для Белашко совершенно очевидно, что в Украине "будут открыты антикоррупционные расследования, а если он куда-то уедет – будут запросы на выдачу".

С Порошенко в будущем спросят и за военные преступления на Донбассе, считает эксперт, но не сразу.

"Когда еще один политический цикл сменится, уже после президентства Зеленского, с него спросят за военные преступления на Донбассе", – считает политого.

По его мнению, у Порошенко есть всего один единственный выход остаться в Украине, ничего существенного при этом не лишившись, – это договориться с новой властью.

"Но удастся ли это ему, после того как за Зеленским ездили СБУшники, когда в видеоролике его сбивает автомобиль, когда объявляли, что он наркоман? После этого с Порошенко должны говорить в следственном изоляторе. И это запрос общества", – резюмировал Белашко.

Ранее заместитель генерального прокурора Юрия Луценко — главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что не убегал из Украины, но "сбежал" для работы.

Результаты выборов 2019 в Украине: когда второй тур Во второй тур прошли Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Причем первый по голосам обошел оппонента почти вдвое. Выборы президента Украины 2019: кандидаты Так, согласно результатам, обнародованным ЦИК, за Зеленского проголосовали 30,24% избирателей, за Порошенко — 15,95% избирателей. Также больше 10% набрали лидер Батькивщины Юлия Тимошенко — 13,40% и сопредседатель партии Оппозиционная платформа — за жизнь Юрий Бойко — 11,67%. За лидера Гражданской позиции Анатолия Гриценко проголосовали 6,91% украинцев, за самовыдвиженца Игоря Смешко — 6,04%, за лидера Радикальной партии Олега Ляшко — 5,48%, за кандидата от партии Оппозиционный блок — Партия мира и развития Александра Вилкула — 4,15%, за кандидата от Свободы Руслана Кошулинского — 1,62%. Второй тур выборов в Украине 2019: дата Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля 2019 года. До 19 апреля кандидаты смогут агитировать за себя, после чего наступит "день тишины" перед выборами, когда агитация, массовые мероприятия, дебаты и пресс-конференции будут запрещены. Второй тур выборов в Украине 2019: ключевые даты Помимо 19 и 21 апреля есть еще несколько ключевых для второго тура дат: до 1 мая ЦИК должен будет опубликовать итоги волеизъявления граждан во втором туре выборов.

ЦИК должен будет опубликовать итоги волеизъявления граждан во втором туре выборов. 4 мая должна состояться публикация официальных результатов президентских выборов 2019 в газетах Голос Украины и Урядовий курьер.

должна состояться публикация официальных результатов президентских выборов 2019 в газетах Голос Украины и Урядовий курьер. до 3 июня после объявления результатов победитель должен будет пройти процедуру инаугурации и принять присягу. Кандидаты в президенты Украины 2019: рейтинг Как свидетельствуют данные исследования, проведенного Социологической группой Рейтинг, обнародованные 11 апреля, из тез, кто намерен голосовать во втором туре и определился с выбором, 71% респондентов поддержал Зеленского, а Порошенко — 29%. Ранее КМИС провел телефонный опрос общественного мнения о предпочтениях избирателей во втором туре выборов президента Украины и узнал, что Владимир Зеленский увеличил отрыв от Петра Порошенко. "Мы уже провели телефонные опросы и через пару дней будет F2F, но не знаю, захотят ли Заказчики их публиковать. Могу только сказать, что данные предвыборных опросов "Если во второй тур выйдут...", разрыв в которых был примерно 40 на 20 в пользу Зеленского только увеличился", — сообщил гендиректор института Владимир Паниотто. А уже по состоянию на 16 апреля, по данным опроса, проведенного социологической группой Рейтинг, за Зеленского намерены проголосовать 72,7% среди тех, кто намерен голосовать и определился со своим выбором. При этом за Порошенко готовы отдать свои голоса 27,3% избирателей. По данным КМИС, за Зеленского готовы отдать свои голоса 72,2% опрошенных украинцев. В то же время Порошенко готовы отдать свои голоса 25,4% респондентов.

"Но удастся ли это ему, после того как за Зеленским ездили СБУшники, когда в видеоролике его сбивает автомобиль, когда объявляли, что он наркоман? После этого с Порошенко должны говорить в следственном изоляторе. И это запрос общества", – резюмировал Белашко.