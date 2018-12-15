Политолог рассказал о "махинациях" с голосами епископов УПЦ МП в пользу митрополита Симеона

В Киев, помимо митрополита Агапита, привезли еще 15 епископов.
Митрополит Винницкий Симеон заручился поддержкой 16 епископов УПЦ МП, которые подписали верительные грамоты на его имя.
Именно эти документы могут быть засчитаны как голоса в пользу Симеона в ходе избрания главы Единой православной церкви, сообщил политолог Сергей Белашко.
"Вчера в Киев помимо Агапита привезли 15 епископов. Их заставили подписать верительные грамоты Симеону, которыми они уполномочили его голосовать от своего имени. И с этими грамотами Симеон пришел в Софию. Фанариотов это очень напрягает, они понимают какой это скользкий ход. Но они закрыли глаза на эту махинацию, поскольку для них избрание Епифания страшнее", - сообщил он в Facebook.
Напомним, ранее сообщалось, что в Объединительном собор Украинской православной церкви принимают участие два митрополита Московского патриархата.
Накануне появилась информация о том, что митрополита Могилев-Подольского и Шаргородского УПЦ (Московского патриархата) Агапита (Бевцика) сотрудники УСБУ по Винницкой области в принудительном порядке отвезли в Киев.
Позднее митрополит Агапит опроверг информацию о его принудительной доставке в Киевсотрудниками СБУ и сообщил, что направился в Киев по своей воле.