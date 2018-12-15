Политолог рассказал о "махинациях" с голосами епископов УПЦ МП в пользу митрополита Симеона

15 декабря 2018, 17:00

В Киев, помимо митрополита Агапита, привезли еще 15 епископов.

Митрополит Винницкий Симеон (Шостацкий)
Митрополит Винницкий Симеон (Шостацкий) / Православная Жизнь

Митрополит Винницкий Симеон заручился поддержкой 16 епископов УПЦ МП, которые подписали верительные грамоты на его имя.

Именно эти документы могут быть засчитаны как голоса в пользу Симеона в ходе избрания главы Единой православной церкви, сообщил политолог Сергей Белашко.

"Вчера в Киев помимо Агапита привезли 15 епископов. Их заставили подписать верительные грамоты Симеону, которыми они уполномочили его голосовать от своего имени. И с этими грамотами Симеон пришел в Софию. Фанариотов это очень напрягает, они понимают какой это скользкий ход. Но они закрыли глаза на эту махинацию, поскольку для них избрание Епифания страшнее", - сообщил он в Facebook.

Напомним, ранее сообщалось, что в Объединительном собор Украинской православной церкви принимают участие два митрополита Московского патриархата.

Накануне появилась информация о том, что митрополита Могилев-Подольского и Шаргородского УПЦ (Московского патриархата) Агапита (Бевцика) сотрудники УСБУ по Винницкой области в принудительном порядке отвезли в Киев.

Позднее митрополит Агапит опроверг информацию о его принудительной доставке в Киевсотрудниками СБУ и сообщил, что направился в Киев по своей воле.

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