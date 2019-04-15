"Еще и Камаз – российский": в МВД прокомментировали скандальный ролик про сбитого Зеленского

15 апреля 2019, 11:00

Представитель ведомства напомнил о существовании в экспертизе такого понятия, как призыв к убийству.

Зеленский-Порошенко и грузовик/фура/камаз
В МВД прокомментировали скандальный ролик Порошенко про сбитого Зеленского / РБК-Украина

Следствие и прокуратура дадут правовую оценку предвыборному видеоролику, где кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского сбил Камаз.

"Ирина Геращенко пытается в своем заявлении привлечь к ответственности авторов сценария и актеров фильма, который является художественным вымыслом… Видимо, Геращенко мало смотрит голливудских боевиков, в которых регулярно то захватывают самолет с президентом, то взрывают Капитолий и тому подобное… Есть сотни фильмов в Америке и Европе, где показываются нападения и расстрелы парламентов, президентов, увлечения и тому подобное. Ролик с Владимиром Зеленским, где он идет по улице с людьми – это попытка призвать к убийству вполне реального человека. Это уже не художественный вымысел", – цитирует представителя МВД Обозреватель.

Читайте также"Прямым текстом оскорбляет полицию и плюет в Зе": сеть шокировал новый ролик от сторонников ПорошенкоПо его словам, "рисовать в роликах и запускать на официальном канале президентского штаба, как вполне реальный человек Владимир Зеленский, кандидат в президенты, сносится фурой, кстати, российского производства Камазом, я считаю, это некорректно, незаконно и неправильно".

Он отметил, что делу должны дать оценку и следователи, и представители прокуратуры. Представитель ведомства напомнил о существовании в экспертизе такого понятия, как призыв к убийству: "Есть такое понятие в экспертизе, как призыв к убийству. Если кто-то постоянно говорит, что кого-то надо сбить, убить и тому подобное, то находится какой-то неадекватный человек, который это делает. Есть статья в Уголовном кодексе – призыв к убийству-провокация к убийству".

Что касается кадров из сериала Слуга народа, где герой Зеленского говорит речь на похоронах предыдущего главы государства, то Геращенко отметил: "А кто сказал, что там Петр Порошенко в гробу? Это Ирине Геращенко показалось. А вот в ролике, где Владимира Зеленского сбивает Камаз – это реальность".

Напомним, у самого Зеленского уже прокомментировали появившийся ролик. Спикер штаба Зеленского Дмитрий Разумков считает, что видеоролик, на котором кандидата "сбивает грузовик", находится за гранью здравого смысла и моральных барьеров.

Поэтому факту МВД открыл уголовное дело по факту угрозы или насилия в отношении государственного или общественного деятеля.

Позднее в Facebook выложили новое, "улучшенное", видео про грузовик и Зеленского. На этот раз фура не сбивает Зеленского, а с нее высыпается белый порошок. Причем судя по подписи "С ним все в порядке, потому что он под кайфом", этот порошок – кокаин.

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МВД ролик Петр Порошенко Владимир Зеленский Антон Геращенко
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