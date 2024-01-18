Опасный юбилей: почему запрещено праздновать 40 лет

В многочисленных культурах мира сохраняется обычай не отмечать 40-летие. Эта традиция имеет глубокие корни и основана на различных убеждениях и поверьях.

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Почему нельзя отмечать 40 лет / коллаж: Главред, фото : pixabay.com, ua.depositphotos.com

40 лет – это не только цифра, но и важный период жизни человека. Восприятие этого возраста связано с традициями, социокультурными факторами и личными убеждениями. Во многих культурах мира существует традиция не отмечать 40 лет. Эта традиция имеет давнюю историю и основывается на разных поверьях и предрассудках.

Почему не отмечают 40 лет

Одно из самых распространенных поверий связано с числом 40. Во многих религиях и культурах число 40 имеет сакральное значение. Оно связано с завершением определенного цикла, переходом на новый этап. В христианстве, например, число 40 связано с продолжительностью Великого поста, который является временем очищения и подготовки к Пасхе.

В связи с этим число 40 часто рассматривается как символ смерти. В некоторых культурах считается, что на 40-й день после смерти душа человека покидает тело. Поэтому празднование 40-летия может рассматриваться как призыв к несчастью и смерти.

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Другое поверье связано с физическим состоянием человека. Во многих культурах считается, что после 40 лет человек начинает стареть и терять силы. Поэтому празднование 40-летия может рассматриваться как знак того, что человек стареет и скоро умрет.

Почему 40 лет не отмечают в христианстве

В христианстве число 40 связано с различными важными событиями и связано со страданиями и испытаниями.

40 дней продолжался Всемирный потоп. Еврейский народ бродил по пустыне в поисках счастливой жизни 40 лет. После распятия Иисус вознесся на небо через 40 дней. Считается, что душа человека 40 дней находится на земле после своей смерти. После рождения ребенка женщине не разрешают заходить в храм 40 дней, пока она не очистится.

Именно поэтому некоторые люди откладывают празднование своего 40-летия, считая его определенным периодом, связанным с несчастьем и смертью.

Почему не отмечают 40 лет мужчине

Часто запрет на празднование сорокалетия касается только мужчин. Народные приметы также добавляют печали к этой дате, утверждая, что тот, кто отметил свои 40 лет, не доживет до 50.

Для женщин наоборот, празднование сорокалетия разрешается. 40 лет для женщин было некой границей, после которой приходило биологическое старение. Поэтому особого внимания к этой дате старались не привлекать.

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