Почему нельзя дарить ножи: какую беду это может навлечь

Есть предметы, которые категорически нельзя дарить на разные праздники, потому что это может принести неприятности.

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Почему нельзя дарить ножи/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com

На праздники хочется порадовать родных лучшими подарками. Поэтому мы можем тратить немало времени, чтобы выбрать то, что точно понравится родному человеку. Но знаете ли вы, что дарить некоторые предметы считается дурным тоном. Например, в наше время не все могут знать, почему нельзя дарить ножи. Такая примета пришла к нам еще с давних времен, и она несет себе глубокое значение.

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Наши предки верили, что дарить острые или колючие предметы – плохо. Считалось, что это может привести к ссорам или другим неприятностям. Также считалось, что нож может якобы "разрезать" отношения между тем, кто делает такой подарок, и тем, кто его получает.

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Особенно плохо воспринимались ситуации, когда кто-то дарил нож или набор ножей на свадьбу – в поверьях закрепилась уверенность в том, что такой подарок может разрушить любовь молодоженов.

Именно поэтому нож считался одним из тех предметов, что нельзя дарить ни на день рождения, ни на любой другой праздник.

Что делать, если подарили нож

Но можно нейтрализовать негативное действие такого подарка. Для того, чтобы этот подарок не принес несчастья, просто нужно отдать символическую плату за него человеку, который вам его вручил. Можно дать несколько монет, и уже будет считаться, будто вы выкупили этот подарок.

Если же вы сами без всякого злого замысла хотите подарить кому-то нож, но знаете, что этот человек верит в приметы, то вместе с подарком дайте человеку несколько монет и попросите их сразу вернуть. При этом объясните человеку суть такого ритуала.

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