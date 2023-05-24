"Ходим побираемся, позорище": россияне в истерике из-за запрета Камеруна играть матч с РФ

Камерунская команда сама отказалась от проведения матча с футболистами из страны-агрессора России.

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Сборная РФ по футболу / Коллаж Главред, фото instagram/teamrussia, pixabay

Сборная Камеруна отказалась от проведения товарищеского матча с Россией. Как стало известно, правительство африканской страны запретило своей сборной играть против россиян.

Ранее сообщалось, что игра между этими командами может состояться 15 июня.

Как сообщают росСМИ, камерунская команда сама отказалась от проведения матча с футболистами из страны-агрессора.

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В прошлый раз сборная России играла в марте товарищеские матчи. Ведь ФИФА запретило России учавствовать во всех официальных матчах из-за войны, которую развязал диктатор Владимир Путин.

Отказ сборной Камеруна по футболу проводить товарищеский матч с Россией у болельщиков из РФ вызвал настоящую истерику.

Россияне высмеяли министра иностранных дел своей страны Сергея Лаврова, который еще недавно ездил в Африку. Также они жалуются, что их страну вычеркивают и позорят.

Допуск РФ до Олимпиады

25 января Международный олимпийский комитет выступил с новым заявлением по отстранению спортсменов России и Беларуси, в котором отметил, что готов рассмотреть возвращение атлетов этих стран на международные старты.

При этом атлеты должны соответствовать определенным критериям, в том числе не поддерживать войну в Украине.

Международный олимпийский комитет 28 марта принял новое решение для российских и белорусских спортсменов.

Как заявил президент МОК Томас Бах по итогам заседания исполкома организации на пресс-конференции, российские и белорусские спортсмены смогут участвовать в индивидуальных международных соревнованиях под нейтральным статусом.

При этом представители стран-агрессоров не смогут бороться за медали на командных турнирах. Это вызвало возмущение в РФ.

Смотрите видео о том, когда РФ могут допустить до Олимпиады:

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