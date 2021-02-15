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Назван лучший футболист Украины 2020 года

15 февраля 2021, 22:33

Назван лучший игрок 2020 года на церемонии Футбольные звезды Украины.

Виктор Циганков
Виктор Циганков лучший игрок 2020 года / ФК Динамо

15 февраля в онлайн-режиме прошла торжественная церемония награждения Футбольные звезды Украины 2020. Это совместный проект Украинской ассоциации футбола и Всеукраинской ассоциации футболистов-профессионалов.

Во время церемонии объявлены победители в ряде номинаций. Также вручены специальные награды за особый вклад в развитие футбола в Украине.

Одной из самых ожидаемых номинаций была - Лучший футболист 2020 года.

Номинантами были: Тайсон (Шахтер Донецк), Виктор Цыганков (Динамо Киев), Тарас Степаненко (Шахтер Донецк).

Президент УАФ Андрей Павелко и главный тренер Андрей Шевченко назвали победителя, им стал Виктор Цыганков.

Также были объявлены имена победителей в других номинациях:

  • Лучший молодой игрок - Илья Забарный ("Динамо" Киев)
  • Лучший тренер мужских команд, работающий за рубежом - Сергей Ребров (Ференцварош, Венгрия)
  • Лучший футболист-легионер, играющий в Украине - Тайсон (Шахтер Донецк)
  • Лучший тренер Украины среди главных тренеров мужских клубных команд - Виктор Скрипник (Заря Луганск)
  • Лучший футболист-легионер, играющий за рубежом - Руслан Малиновский (Аталанта, Италия)
  • Автор лучшего гола - Геннадий Пасич (Верес Ровно)
  • Лучшая футболистка Украины - Дарья Апанащенко ("Жилстрой-1" Харьков)

Символическая сборная Украины. Мужчины

Георгий Бущан (Динамо), Виталий Миколенко (Динамо), Николай Матвиенко (Шахтер), Илья Забарный (Динамо), Додо (Шахтер), Тарас Степаненко (Шахтер), Николай Шапаренко (Динамо), Виталий Буяльский (Динамо), Тайсон (Шахтер), Виктор Цыганков (Динамо), Захеди Шахаб (Олимпик / Заря).

Новости спорта - о чем ранее сообщал Главред:

  • Португальский нападающий итальянского Ювентуса Криштиану Роналду получил награду Лучший игрок века на Globe Soccer Awards – ежегодной торжественной церемонии, которую организовывают Европейская ассоциация клубов (ECA) и Европейская ассоциация футбольных агентов (EFAA)​
  • Представители ФИФА в Цюрихе назвали лучшего футболиста по итогам уходящего 2020 года. Награду получил нападающий мюнхенской Баварии и сборной Польши Роберт Левандовски.
  • Матч группового этапа Лиги наций Швейцария – Украина был отменен из-за вспышки коронавируса в сборной Украине.
  • Однако, по регламенту УЕФА, у команды Андрея Шевченко было достаточно футболистов и поединок можно было проводить.

Виктор Циганков

Футболист родился 15 ноября 1997 в городе Нагария в Израиле в семье футбольного вратаря Виталия Цыганкова, который выступал в то время в чемпионате этой страны. После завершения карьеры отца семья Цыганкова вернулась в его родную Винницу, где в местной ДЮСШ Виктор начал заниматься футболом.

Дебютировал в составе национальной сборной 12 ноября 2016 года в матче против сборной Финляндии который был проведен в Одессе.

Дебютный гол за сборную забил в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 25 марта 2019 года против сборной Люксембурга.

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