Назван лучший футболист Украины 2020 года

Виктор Циганков лучший игрок 2020 года / ФК Динамо

15 февраля в онлайн-режиме прошла торжественная церемония награждения Футбольные звезды Украины 2020. Это совместный проект Украинской ассоциации футбола и Всеукраинской ассоциации футболистов-профессионалов.

Во время церемонии объявлены победители в ряде номинаций. Также вручены специальные награды за особый вклад в развитие футбола в Украине.

Одной из самых ожидаемых номинаций была - Лучший футболист 2020 года.

Номинантами были: Тайсон (Шахтер Донецк), Виктор Цыганков (Динамо Киев), Тарас Степаненко (Шахтер Донецк).

Президент УАФ Андрей Павелко и главный тренер Андрей Шевченко назвали победителя, им стал Виктор Цыганков.

Также были объявлены имена победителей в других номинациях:

Лучший молодой игрок - Илья Забарный ("Динамо" Киев)

- Илья Забарный ("Динамо" Киев) Л учший тренер мужских команд, работающий за рубежом - Сергей Ребров (Ференцварош, Венгрия)

- Сергей Ребров (Ференцварош, Венгрия) Лучший футболист-легионер, играющий в Украине - Тайсон (Шахтер Донецк)

- Тайсон (Шахтер Донецк) Лучший тренер Украины среди главных тренеров мужских клубных команд - Виктор Скрипник (Заря Луганск)

- Виктор Скрипник (Заря Луганск) Лучший футболист-легионер, играющий за рубежом - Руслан Малиновский (Аталанта, Италия)

- Руслан Малиновский (Аталанта, Италия) Автор лучшего гола - Геннадий Пасич (Верес Ровно)

- Геннадий Пасич (Верес Ровно) Лучшая футболистка Украины - Дарья Апанащенко ("Жилстрой-1" Харьков)

Символическая сборная Украины. Мужчины

Георгий Бущан (Динамо), Виталий Миколенко (Динамо), Николай Матвиенко (Шахтер), Илья Забарный (Динамо), Додо (Шахтер), Тарас Степаненко (Шахтер), Николай Шапаренко (Динамо), Виталий Буяльский (Динамо), Тайсон (Шахтер), Виктор Цыганков (Динамо), Захеди Шахаб (Олимпик / Заря).

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