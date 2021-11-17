Сборная Украины по футболу официально получила нового тренера

Александр Петраков официально стал тренером сборной / УАФ

Во время сегодняшнего заседания исполкома Украинской ассоциации футбола во время которого был избран главный тренер национальной сборной страны по футболу.

Им стал бывший исполняющий обязанности Александр Петраков, сообщает пресс-служба УАФ.

Президент УАФ Андрей Павелко предложил Петракову должность на срок до 30 декабря 2022 года. Именно тогда завершается чемпионат мира в Катаре. В то же время новый главный тренер сборной имеет возможность продлить контракт до 30 июля 2024 года - на цикл отбора и финальной части Евро-2024.

"За это время (пока Петраков был исполняющим обязанности - ред.) команда не проиграла ни одного матча свела к ничьей поединок против действующего чемпиона мира, сборной Франции, и завоевала две ключевые выездные победы над прямыми конкурентами - сборными Финляндии и Боснии, а также Герцеговины", - заявил Павелко.

Напомним, ранее, 1 августа текущего года стало известно, что Андрей Шевченко покинул должность главного тренера сборной Украины - после конца срока контракта.

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Позднее в СМИ появилась информация, что его должен заменить друга легенда украинского футбола - Сергей Ребров.

Однако, возникли проблемы с расторжением текущего контракта Реброва - с эмиратским клубом Аль-Айн. В УАФ сообщали, что помогут специалисту с компенсацией за разрыв контракта - если сумма не превысит 1 млн евро.

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