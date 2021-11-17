Сборная Украины по футболу официально получила нового тренера

Президент УАФ Андрей Павелко предложил Петракову должность на срок до 30 декабря 2022 года.
Во время сегодняшнего заседания исполкома Украинской ассоциации футбола во время которого был избран главный тренер национальной сборной страны по футболу.
Им стал бывший исполняющий обязанности Александр Петраков, сообщает пресс-служба УАФ.
Президент УАФ Андрей Павелко предложил Петракову должность на срок до 30 декабря 2022 года. Именно тогда завершается чемпионат мира в Катаре. В то же время новый главный тренер сборной имеет возможность продлить контракт до 30 июля 2024 года - на цикл отбора и финальной части Евро-2024.
"За это время (пока Петраков был исполняющим обязанности - ред.) команда не проиграла ни одного матча свела к ничьей поединок против действующего чемпиона мира, сборной Франции, и завоевала две ключевые выездные победы над прямыми конкурентами - сборными Финляндии и Боснии, а также Герцеговины", - заявил Павелко.
Напомним, ранее, 1 августа текущего года стало известно, что Андрей Шевченко покинул должность главного тренера сборной Украины - после конца срока контракта.
Позднее в СМИ появилась информация, что его должен заменить друга легенда украинского футбола - Сергей Ребров.
Однако, возникли проблемы с расторжением текущего контракта Реброва - с эмиратским клубом Аль-Айн. В УАФ сообщали, что помогут специалисту с компенсацией за разрыв контракта - если сумма не превысит 1 млн евро.
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