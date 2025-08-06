'Светлая память': внезапно умер 25-летний полузащитник 'Зари'

Кратко:
- Недавно Владимир Белоцерковец восстановился после травмы
- Многие футбольные клубы выразили слова соболезнования
В среду, 6 августа, умер полузащитник украинского профессионального футбольного клуба "Заря" Владимир Белоцерковец. Об этом сообщает пресс-служба луганской команды.
"Футбольный клуб "Заря" выражает искренние соболезнования близким и родственникам игрока. Мы все запомним его как профессионала, доброго и отзывчивого человека", - говорится в сообщении.видео дня
Как сообщало издание Sport.ua, совсем недавно Владимир Белоцерковец восстановился после травмы голеностопа и начал тренироваться в общей группе.
Его планировали включить в заявку команды на календарный матч с "Кудровкой", который состоится уже 11 августа.
На трагическое известие уже отреагировали в Украинской Премьер-лиге. На официальном сайте организации появилось заявление, в котором выражается глубокая печаль по поводу невосполнимой утраты.
"Украинская Премьер-Лига глубоко скорбит по поводу этой невосполнимой утраты и выражает искренние соболезнования семье, близким, друзьям и всем, кто знал Владимира. Светлая улыбка этого талантливого футболиста навсегда останется в памяти футбольного сообщества Украины", - говорится в сообщении УПЛ.
Многие украинские футбольные клубы выразили слова соболезнования в связи со смертью своего коллеги.
"Футбольный клуб "Динамо" выражает искренние соболезнования родным и близким Владимира. Светлая память", - говорится в сообщении в Instagram киевского "Динамо".
Выразили слова соболезнования ФК "Карпаты Львов", "Металлист 1925" и другие.
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Кем был Владимир Белоцерковец
Владимир является воспитанником академий харьковского "Металлиста" и луганской "Зари". Свою профессиональную карьеру он начал в составе луганского клуба, за который выступал в сезонах 2019/20 и 2020/21.
После этого полузащитник защищал цвета запорожского "Металлурга" и "Ингульца" из Петрово, где получил опыт и игровую практику.
В январе 2025-го Владимир вернулся в родную "Зарю", где сразу став игроком основного состава. Свой последний официальный матч за луганский клуб он провел 25 мая этого года против львовских "Карпат".
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