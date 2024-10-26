Похудела на 45 килограмм без диет: украинская актриса раскрыла свой секрет

Любава Грешнова рассказала о том, как переживала свой вес и попытки сбросить его.

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Любава Грешнова раскрыла секрет своего похождения / Коллаж Главред, фото Viva

Вы узнаете:

Как за 7 месяцев Любава Грешнова сбросила 45 кг

Какую формулу изобрела для своего похудения

Два главных секрета актрисы

Украинская актриса-харьковчанка Любава Грешнова рассказала о "страшном периоде" в своей жизни.

Как рассказала она в интервью журналу Viva, в это время она была уверена, что больше не вернется к актерской профессии.

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"После родов я весила 95 кг, и у меня почти не было шансов сбросить их. Но тут уместна моя системность и дисциплина — я просто пробовала снова и снова. Это мое главное правило, которое распространяется на все – пробовать снова, пока не получится. Этому я всегда учу сына", - рассказывает актриса.

По ее словам, она мучилась, плакала, казалось, перепробовала все виды тренировок и диет, но ничего не работало.

"Затем изобрела формулу, нашла своего тренера и за 7 месяцев весила 55 килограммов. Идеальным рецептом оказалось все самое простое — здоровое системное питание из максимально простых и недорогих продуктов (каши, рыба, яйца, много зелени и салатов), ну и, конечно, тренировки. Обязателен здоровый завтрак – каша или белок, днем ​​– салат, каша, белок, на ужин – салат и белок. Это самая простая схема, по которой питаются все спортсмены, с легкими перекусами и без голодовок. Перед сном, если я была голодна, всегда ела огурцы, отварные яйца или омлет и салат, - поделилась своим секретом артистка.

Кто такая Любава Грешнова? Любава Грешнова - украинская актриса кино и театра, телеведущая. Сыграла более 70 ролей. Имеет волонтерское удостоверение. В апреле 2022 года Любава вместе с мужем самостоятельно создала первые в Европе украиноязычные благотворительные спектакли для детей и взрослых, целью которых является распространение украинской культуры и идентичности в других странах, сообщает Википедия.

По словам украинской актрисы, именно тренер научил ее считать не калории, а видеть в пище белки, жиры и углеводы, знать, что есть чем и сколько чего нужно съедать в пропорциях в день, чтобы организм и мышцы восстанавливались и работали.

"В период эффективного похудения я постоянно возила с собой судочки, их было так много, что люди говорили: "Как ты худеешь, если все время ешь?". Но это не работает. Голодание и строгие диеты дают лишь временный эффект и расстройство пищевого поведения. Системное питание и здоровый образ жизни для меня – экологическое и эффективное решение", - добавила она.

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Напомним, ранее Любава Грешнова попала в больницу, где ей провели хирургическую операцию. И хоть вмешательство оказалось незначительным, оно сильно впечатлило артистку.

Ранее Любава Грешнова впервые рассказала, какой титанический труд над своим здоровьем она оставляла за кадром популярного кино и сериалов.

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