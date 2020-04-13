"С днюхой, нах*й": Шнуров спел про бодун в честь своего дня рождения

Сергей Шнуров отметил 47-летие / instagram.com/shnurovs

Скандальный музыкант и фронтмен группировки Ленинград Сергей Шнуров в день своего 47-летия исполнил шуточную песенку. Ее он опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram в понедельник, 13 апреля.

Шнуров в ролике сидит на диване без обуви (рядом с початой бутылкой вина) и под аккомпанемент мини-гитары поет.

"А я сижу на карантине /Пиво не везут / Бодун /Как хорошо, что день Рождения. Только раз в году", — спел музыкант

"Дядя Сережа! С днем рождения! Эта утренняя кружка кофе за тебя!", "С днюхой нах*й", "Гляди-ка, молодой еще", "Поздравляю Вас. У меня было 10 числа, пришлось дома нажраться, ни гостей ни шашлыка нынче", - написали в в комментариях пользователи Instagram.

Напомним, ранее Сергей Шнуров в свойственной ему глумливой и издевательской манере раскритиковал президента РФ Владимира Путина. Поводом стал тот факт, что глава РФ в своем обращении к россиянам из-за пандемии коронавируса рассказал - дескать, Россия одолевала еще во времена Киевской Руси набеги печенегов и половцев.