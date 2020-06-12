"Машина разбилась полностью": Снежана Онопко пережила жуткое ДТП

Снежана Онопко / Пресс-служба

Недавно ведущая проекта У кого больше?, который Новый канал презентует уже этой осенью, Анна Олицкая завела свой YouTube-блог. В нем она берет интервью у известных и неординарных личностей в рамках проекта Без комплексов.

Одной из героинь проекта стала украинская супермодель Снежана Онопко, которая неожиданно разоткровенничалась о своей личной жизни.

В откровенном разговоре с Анной Снежана вспомнила, какой была ее юность. И рассказала о жуткой аварии, в которую будущая модель попала, еще будучи несовершеннолетней.Читайте такжеЖена Остапчука рассказала подробности о жизни после развода

"Когда мне было 17 лет, мой парень Вячеслав подарил мне машину — BMW X5. Я очень хотела этот автомобиль, но попала на нем в ДТП. Вы же понимаете, какие навыки вождения в 17 лет. Еще и дождик моросил… Я почти въехала в оперный театр — машина разбилась полностью", — рассказала Снежана ведущей Нового канала.

Снежана Онопко / Новый канал

Хотя машину было уже не вернуть, сама девушка в аварии не пострадала. А с парнем, который подарил Онопко автомобиль, она встречалась еще пять лет. Подробнее об их отношениях, а также о том, почему Снежана ушла от мужа-бизнесмена и теперь опасается за свою жизнь — в интервью на YouTube-канале Олицкая.

В этом видео Снежана впервые рассказывает о своих бывших, о насилии в браке и суициде, о главной драме детства, и кто помог ей сделать головокружительную карьеру.

Снежана Онопко интервью Анне Олицкой смотреть онлайн:

Напомним, Снежана Онопка – всемирно известная украинская супермодель, входит в топ-50 лучших моделей мира, лицо рекламных кампаний Calvin Klein, Dolce & Gabbana, Gucci, Lanvin, Prada, Yves Saint Laurent, Louis Vuitton, Shiseido.