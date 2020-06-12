УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"Машина разбилась полностью": Снежана Онопко пережила жуткое ДТП

12 июня 2020, 15:09

Модель Снежана Онопко рассказала о жизни после ДТП, личной жизни и карьере топ-модели.

Снежана Онопко
Снежана Онопко / Пресс-служба

Недавно ведущая проекта У кого больше?, который Новый канал презентует уже этой осенью, Анна Олицкая завела свой YouTube-блог. В нем она берет интервью у известных и неординарных личностей в рамках проекта Без комплексов.

Одной из героинь проекта стала украинская супермодель Снежана Онопко, которая неожиданно разоткровенничалась о своей личной жизни.

В откровенном разговоре с Анной Снежана вспомнила, какой была ее юность. И рассказала о жуткой аварии, в которую будущая модель попала, еще будучи несовершеннолетней.Читайте такжеЖена Остапчука рассказала подробности о жизни после развода

"Когда мне было 17 лет, мой парень Вячеслав подарил мне машину — BMW X5. Я очень хотела этот автомобиль, но попала на нем в ДТП. Вы же понимаете, какие навыки вождения в 17 лет. Еще и дождик моросил… Я почти въехала в оперный театр — машина разбилась полностью", — рассказала Снежана ведущей Нового канала.

Снежана Онопко
Снежана Онопко / Новый канал

Хотя машину было уже не вернуть, сама девушка в аварии не пострадала. А с парнем, который подарил Онопко автомобиль, она встречалась еще пять лет. Подробнее об их отношениях, а также о том, почему Снежана ушла от мужа-бизнесмена и теперь опасается за свою жизнь — в интервью на YouTube-канале Олицкая.

В этом видео Снежана впервые рассказывает о своих бывших, о насилии в браке и суициде, о главной драме детства, и кто помог ей сделать головокружительную карьеру.

Снежана Онопко интервью Анне Олицкой смотреть онлайн:

Напомним, Снежана Онопка – всемирно известная украинская супермодель, входит в топ-50 лучших моделей мира, лицо рекламных кампаний Calvin Klein, Dolce & Gabbana, Gucci, Lanvin, Prada, Yves Saint Laurent, Louis Vuitton, Shiseido.

новости шоу бизнеса Новый канал
Сейчас вы просматриваете новость «"Машина разбилась полностью": Снежана Онопко пережила жуткое ДТП». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

15:34
Украина получила от МВФ новый транш: названа сума
15:29
Санкции США ударят по Германии: у Берлина будут проблемы из-за Северного потока-2 – СМИ
15:22
Украине необходимо ввести пошлины на российские нефтепродукты – эксперт
15:16
Как убрать рекламу на YouTube при просмотре роликов: нужен один символ
15:09
"Машина разбилась полностью": Снежана Онопко пережила жуткое ДТП Видео
14:51
Гороскоп всех знаков Зодиака на 13 июня: расставание с одиночеством и укрепление авторитета Видео
14:30
Похудение за неделю: топ-3 экспресс-диеты
14:27
Пропали дети: ЧП в санатории под Киевом
14:27
"Не забудьте аптечку": в Украину идут похолодание и смерчи – синоптик Видео
14:14
Украина в шаге от ужесточения карантина: в Минздраве назвали области, где бушует COVID-19
14:08
Жена Зеленского подхватила коронавирус Видео
13:44
"Мытець" снова не смог: почему Вакарчук покидает украинский политический гадюшник мнение
13:43
Луна без курса в июне 2020: что нельзя делать, и чему посвятить время Видео
13:43
В суде против Михаила Ефремова будет выступать звездный адвокат
13:28
Кабмин открывает пункты пропуска в аэропортах: граждане каких стран смогут прилететь в Украину
13:19
Коронавирус в Украине и мире 12 июня: число зараженных превысило новую психологическую отметку
12:58
Боль в колене: причины и лечение
12:56
Чистый яд: чем опасен молодой картофель и как его правильно готовить
12:52
Как правильно выбирать клубнику: 3 главных пункта, которые нужно знать
12:48
Известного журналиста Павла Казарина обвинили в получении паспорта РФ. Он признался, что это правда Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять