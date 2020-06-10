Жена Остапчука рассказала подробности о жизни после развода

Елена Войтенко и Владимир Остапчук / Новый канал

Владимир Остапчук разошелся с женой еще до начала проекта Танці з зірками, но после ухода они развелись. После этого на него посыпалось множество критики, среди которой уже тогда было много обвинений по обязательствам перед бывшей женой и сыном. Владимир Остапчук несколько раз опровергал обвинения, но теперь раскрылись новые подробности.

Пока проект У кого больше?, который Новый канал презентует осенью 2020 готовится, его ведущая Анна Олицкая завела свой YouTube-блог. В нем она берет интервью у популярных личностей. В свежем выпуске ее гостьей стала Елена Войченко — бывшая жена ведущего Владимира Остапчука.

Их развод до сих пор обсуждает вся страна, поэтому в откровенном интервью Елена решила расставить все точки над"і" и рассказать, как поменялась ее жизнь.Читайте также"Не хочет брать ответственность": жена Остапчука раскрыла подробности развода

Человек два месяца вообще не давал денег на детей, ни копейки. Это длилось с конца августа до конца октября. Потом он передумал и начал давать деньги, но когда хочет и сколько хочет. Он по сей день сам определяет себе какую-то сумму", — призналась Елена ведущей Нового канала.

Войтенко утверждает, что во время карантина Владимир перечислил бывшей жене 10 тысяч гривен.

"Многие говорили, мол, что тут такого, все мужики бросают детей и платят бывшим тысячу гривен, а тебе платят аж десять, и ты еще и недовольна! Но никто же не учитывает, что я до сих пор выплачиваю его долги, — сказала Войченко.

На интервью оперативно отреагировали представители Владмира Остапчука, которые отметили, что Владимир регулярно официально и добровольно перечисляет деньги на детей Елене на счет в банке, а также платит за школу и детский садик.

"Детей безумно люблю, обеспечиваю (есть все официальные подтверждения), никогда не брошу и занимаюсь их воспитанием, всегда буду для них отцом и опорой", - сказал Владимир.

Почему ушёл Остапчук? Елена Войченко дата интервью Анне Олицкой:

Напомним, что когда стали известны первые подробности развода, на Владимира Остапчука свалился шквал критики.