В Киеве вспыхнул химзавод - есть ли опасность для населения

В столице горел химзавод / фото ГСЧС

В Киеве на улице Красноткацкой, 61 произошел жуткий пожар на химзаводе Укроросинтез.

"Огонь достаточно сильный. На месте значительное количество автомобилей пожарных. Причины возгорания не известны. О пострадавших не сообщается", - сказано в публикации Kyiv Artyl в Facebook в субботу, 14 марта.

Также отмечается, что на месте работали сотрудники ГСЧС, дежурят несколько бригад скорой. Полиция оградила территорию.

Позже пресс-служба ГСЧС сообщила, что пожар удалось ликвидировать. Пожар возник в ангаре размером 15х70 м, расположенном вплотную к трехэтажному зданию склада. Существовала угроза распространения пламени.

"Во время тушения пожара спасатели провели эвакуацию кислородных баллонов из помещения склада. В ангаре находились разбавленные растворители (отходы производства), которые хранились для дальнейшей утилизации. В 17:03 пожарные локализовали возгорание и в 17:19 - ликвидировали", - сообщили спасатели.

В тушении было задействовано 13 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 52 человека личного состава.

"На месте работало отделение радиационной, химической и биологической защиты, которые химически опасных веществ в воздухе не обнаружили. Причина пожара устанавливается. Жертв и пострадавших нет", - подытожили в ГСЧС.

Как ранее писал Главред, в Днепре на произошел пожар в общежитии коридорного типа, пострадали и госпитализированы шесть человек. По данным спасателей, пожар начался в комнате, расположенной на 6-м этаже общежития (здание 9-этажное). В комнате на площади 12 квадратных метров горело домашнее имущество.

"При помощи аппаратов на сжатом воздухе пожарные спасли 10 человек, которых вывели по лестничным клеткам, также с верхних этажей на свежий воздух выведены 30 человек (жителей комнат)", - отмечается в сообщении.

Также напомним, в Подольском районе Киева произошел пожар в 16-этажном доме - горела квартира, расположенная на 9-м этаже. В результате пожара погибли два человека - мужчина и женщина.