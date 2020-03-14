В Киеве вспыхнул химзавод - есть ли опасность для населения

В столице произошел масштабный пожар на химзаводе на улице Красноткацкой, 61.
В Киеве на улице Красноткацкой, 61 произошел жуткий пожар на химзаводе Укроросинтез.
"Огонь достаточно сильный. На месте значительное количество автомобилей пожарных. Причины возгорания не известны. О пострадавших не сообщается", - сказано в публикации Kyiv Artyl в Facebook в субботу, 14 марта.
Также отмечается, что на месте работали сотрудники ГСЧС, дежурят несколько бригад скорой. Полиция оградила территорию.
Позже пресс-служба ГСЧС сообщила, что пожар удалось ликвидировать. Пожар возник в ангаре размером 15х70 м, расположенном вплотную к трехэтажному зданию склада. Существовала угроза распространения пламени.
"Во время тушения пожара спасатели провели эвакуацию кислородных баллонов из помещения склада. В ангаре находились разбавленные растворители (отходы производства), которые хранились для дальнейшей утилизации. В 17:03 пожарные локализовали возгорание и в 17:19 - ликвидировали", - сообщили спасатели.
В тушении было задействовано 13 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 52 человека личного состава.
"На месте работало отделение радиационной, химической и биологической защиты, которые химически опасных веществ в воздухе не обнаружили. Причина пожара устанавливается. Жертв и пострадавших нет", - подытожили в ГСЧС.
Как ранее писал Главред, в Днепре на произошел пожар в общежитии коридорного типа, пострадали и госпитализированы шесть человек. По данным спасателей, пожар начался в комнате, расположенной на 6-м этаже общежития (здание 9-этажное). В комнате на площади 12 квадратных метров горело домашнее имущество.
"При помощи аппаратов на сжатом воздухе пожарные спасли 10 человек, которых вывели по лестничным клеткам, также с верхних этажей на свежий воздух выведены 30 человек (жителей комнат)", - отмечается в сообщении.
Также напомним, в Подольском районе Киева произошел пожар в 16-этажном доме - горела квартира, расположенная на 9-м этаже. В результате пожара погибли два человека - мужчина и женщина.