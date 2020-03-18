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Метро в Киеве может возобновить свою работу - при каких условиях

18 марта 2020, 19:02

В столице днем были жуткие проблемы из-за остановки работы метро - власти разрабатывают план.

Метро, поезд
Киевсовет планирует возобновить работу метро в столице / УНИАН

Сегодня в Киеве произошел транспортный коллапс из-за закрытия метрополитена - люди не помещались в наземный транспорт, в городе образовались ужасные пробки. Из-за этого в Киевской горгосадминистрации рассматривают возобновление работы метрополитена в ограниченном режиме.

Такое заявление сделал в Facebook Владимир Прокопив и признал, что закрытие метро стало огромной проблемой для столицы.

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"Но киевская власть выполняет постановление Кабинета министров. Сейчас вместе с коллегами мы разрабатываем план спецмероприятий, чтобы метро все-таки заработало, но с некоторыми ограничениями", – сообщил он.

По его словам, метро должно обслуживать людей, которые работают на стратегических предприятиях, обеспечивающих жизнедеятельность Киева.

"В столице существует еще одна проблема. Около половины медбратьев и медсестер киевских больниц доезжают на работу из соседних областей. Эти люди критически необходимы нам на своих рабочих местах. Поэтому мы также разрабатываем программу для Киевпастранса, чтобы город смог обеспечить подвоз этих людей на работу и с работы", – добавил Прокопив.

метрополитен новости Киева КГГА
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