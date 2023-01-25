'Тот самый парень, когда нам было по 17 лет': Зеленская трогательно поздравила мужа с 45-летием

Первая леди Елена Зеленская публично поздравила супруга с днем рождения. Сегодня, 25 января, президенту Украины Владимиру Зеленскому исполняется 45 лет.
Зеленская рассказала, как последний год повлиял на главу Украины.
"Меня часто спрашивают, как ты изменился за этот год. И я всегда отвечаю: не изменился. Он тот же. Тот самый парень, которого я встретила, когда нам было по семнадцать", - написала первая леди в Instagram.
Но все же в поведении супруга появилось одно отличие.
"Ты гораздо меньше улыбаешься сейчас. Например, как на этом фото… Я желаю тебе больше причин для улыбки. И ты знаешь, что для этого нужно. Мы все знаем. Упрямства у тебя хватит. Главное – чтобы хватило здоровья. Будь здоров, пожалуйста! Я хочу всегда улыбаться вместе с тобой. Подари мне эту возможность!" - добавила она.
Отметим, Владимир Зеленский является самым молодым главой государства. Он родился в 1978 году в Кривом Роге Днепропетровской области.
Напомним, в прошлом году Владимир Зеленский попросил друзей и коллег не тратить деньги на подарки, а вместо этого поздравить его, перечислив средства на благотворительность.
Первая леди Елена Зеленская трогательно и нежно поздравила супруга с праздником. В Instagram она написала, что с мужем ей безопасно, уютно, никогда не спокойно, но всегда интересно.
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