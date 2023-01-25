'Тот самый парень, когда нам было по 17 лет': Зеленская трогательно поздравила мужа с 45-летием

Первая леди Елена Зеленская рассказала, как последний год повлиял на главу Украины.

Елена Зеленская поздравила мужа с днем рождения / Фото instagram.com/olenazelenska_official

Первая леди Елена Зеленская публично поздравила супруга с днем рождения. Сегодня, 25 января, президенту Украины Владимиру Зеленскому исполняется 45 лет.

Зеленская рассказала, как последний год повлиял на главу Украины.

"Меня часто спрашивают, как ты изменился за этот год. И я всегда отвечаю: не изменился. Он тот же. Тот самый парень, которого я встретила, когда нам было по семнадцать", - написала первая леди в Instagram.

Но все же в поведении супруга появилось одно отличие.

"Ты гораздо меньше улыбаешься сейчас. Например, как на этом фото… Я желаю тебе больше причин для улыбки. И ты знаешь, что для этого нужно. Мы все знаем. Упрямства у тебя хватит. Главное – чтобы хватило здоровья. Будь здоров, пожалуйста! Я хочу всегда улыбаться вместе с тобой. Подари мне эту возможность!" - добавила она.

Отметим, Владимир Зеленский является самым молодым главой государства. Он родился в 1978 году в Кривом Роге Днепропетровской области.

Напомним, в прошлом году Владимир Зеленский попросил друзей и коллег не тратить деньги на подарки, а вместо этого поздравить его, перечислив средства на благотворительность.

Первая леди Елена Зеленская трогательно и нежно поздравила супруга с праздником. В Instagram она написала, что с мужем ей безопасно, уютно, никогда не спокойно, но всегда интересно.

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