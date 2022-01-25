В ОП рассказали, как Зеленский проведет день рождения и что ему подарить

Владимир Зеленский проведет свой день рождения – 25 января – на работе. А поздравить его можно, перечислив средства на благотворительность.
Президент Украины Владимир Зеленский отпразднует свой 44-й день рождения на работе. Он попросил друзей и коллег не тратить деньги на подарки, а вместо этого поздравить его, перечислив средства на благотворительность.
Пресс-секретарь Сергей Никифоров вместе с командой поздравил главу государства и сказал, что со временем передаст эти поздравления при личной встрече.
"Уважаемые коллеги, сегодня команда Офиса президента и я лично рады поздравить Владимира Зеленского с днем рождения (…) Также, коллеги, в ответ на ваши обращения сообщаю, что Владимир Зеленский в этом году день рождения не будет праздновать и проведет его на работе. Своих друзей и коллег он попросил не тратить деньги на цветы и подарки, а перевести их на добрые дела", - написал Никифоров в Facebook.
В частности, пресс-секретарь президента оставил реквизиты домов ребенка и детских больниц, на которые можно перечислить средства.
"Если у кого-то есть желание приобщиться к инициативе, далее – информация о детских домах разного направления и географии. Поддержать их – будет лучшим подарком для президента Украины в этот день", - добавил Никифоров.
Дом ребенка "Антошка" Краматорск
КНП "Краматорский дом ребенка Антошка"
UA 093355480000026009053630903АО
КБ "Приватбанк"
ЕГРПОУ: 05493800
Назначение платежа: благотворительность.
Областной дом ребенка №1, Львов
КЗ Львовского областного совета Дом ребенка №1
RU 888201720344251006300029209
Государственная казначейская служба Украины
ЕГРПОУ: 01984369
Счет спецфонда, назначение платежа: благотворительность.
Боярский дом ребенка
КЗ Киевского областного совета "Специализированный областной дом ребенка г.Боярка"
RU 648201720314251004302019074
Государственная казначейская служба Украины
МФО: 820172
УГРПОУ: 01994681
Назначение платежа: благотворительность.
Криворожская городская детская больница №4
КНП "Криворожская городская детская больница №4" Криворожского городского совета
UA253052990000026004030400679
АО КБ "Приватбанк"
ЕГРПОУ 02007259
Назначение платежа: благотворительность.
Детская городская больница, Полтава
КП "Детская городская клиническая больница Полтавского городского совета"
RU 753052990000026001041209464
АО КБ "Приватбанк" г. Полтава
МФО 305299
ЕГРПОУ 01999684
Счет спецфонда, назначение платежа: благотворительность.
Как сообщал Главред, супруга президента Елена Зеленская трогательно поздравила его с днем рождения.
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