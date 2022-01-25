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В ОП рассказали, как Зеленский проведет день рождения и что ему подарить

25 января 2022, 10:30
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Владимир Зеленский проведет свой день рождения – 25 января – на работе. А поздравить его можно, перечислив средства на благотворительность.

Зеленский
Владимир Зеленский 25 января отмечает день рождения / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский отпразднует свой 44-й день рождения на работе. Он попросил друзей и коллег не тратить деньги на подарки, а вместо этого поздравить его, перечислив средства на благотворительность.

Пресс-секретарь Сергей Никифоров вместе с командой поздравил главу государства и сказал, что со временем передаст эти поздравления при личной встрече.

"Уважаемые коллеги, сегодня команда Офиса президента и я лично рады поздравить Владимира Зеленского с днем рождения (…) Также, коллеги, в ответ на ваши обращения сообщаю, что Владимир Зеленский в этом году день рождения не будет праздновать и проведет его на работе. Своих друзей и коллег он попросил не тратить деньги на цветы и подарки, а перевести их на добрые дела", - написал Никифоров в Facebook.

В частности, пресс-секретарь президента оставил реквизиты домов ребенка и детских больниц, на которые можно перечислить средства.

"Если у кого-то есть желание приобщиться к инициативе, далее – информация о детских домах разного направления и географии. Поддержать их – будет лучшим подарком для президента Украины в этот день", - добавил Никифоров.

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Дом ребенка "Антошка" Краматорск

КНП "Краматорский дом ребенка Антошка"

UA 093355480000026009053630903АО

КБ "Приватбанк"

ЕГРПОУ: 05493800

Назначение платежа: благотворительность.

Областной дом ребенка №1, Львов

КЗ Львовского областного совета Дом ребенка №1

RU 888201720344251006300029209

Государственная казначейская служба Украины

ЕГРПОУ: 01984369

Счет спецфонда, назначение платежа: благотворительность.

Боярский дом ребенка

КЗ Киевского областного совета "Специализированный областной дом ребенка г.Боярка"

RU 648201720314251004302019074

Государственная казначейская служба Украины

МФО: 820172

УГРПОУ: 01994681

Назначение платежа: благотворительность.

Криворожская городская детская больница №4

КНП "Криворожская городская детская больница №4" Криворожского городского совета

UA253052990000026004030400679

АО КБ "Приватбанк"

ЕГРПОУ 02007259

Назначение платежа: благотворительность.

Детская городская больница, Полтава

КП "Детская городская клиническая больница Полтавского городского совета"

RU 753052990000026001041209464

АО КБ "Приватбанк" г. Полтава

МФО 305299

ЕГРПОУ 01999684

Счет спецфонда, назначение платежа: благотворительность.

Как сообщал Главред, супруга президента Елена Зеленская трогательно поздравила его с днем рождения.

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Владимир Зеленский новости Украины Сергей Никифоров
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