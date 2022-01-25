"Я всегда чувствую твою любовь": Елена Зеленская трогательно поздравила мужа с днем рождения

Владимир Зеленский 25 января отмечает день рождения / Фото іnstagram.com/olenazelenska_official

25 января президент Украины Владимир Зеленский отмечает свой день рождения. Сегодня главе государства исполнилось 44 года.

Супруга президента Елена трогательно поздравила его с праздником.

Первая леди опубликовала фото Зеленского и написала:

"Знаешь, я уверена, что на этом фото ты смотришь на меня… Потому что ты всегда так смотришь на меня… Я желаю каждой женщине таких взглядов. Так смотрят только те, кто любит. Я всегда чувствую твою любовь".

"У нас все еще впереди. Поэтому береги себя. Мы должны все запланированное воплотить вместе. С днем рожденья, любимый! Обещаю смотреть на тебя в ответ. Так же. Всегда!", - добавила Елена Зеленская.

Отметим, Владимир Зеленский является самым молодым главой государства. Он родился в 1978 году в Кривом Роге Днепропетровской области.

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