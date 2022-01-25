"Я всегда чувствую твою любовь": Елена Зеленская трогательно поздравила мужа с днем рождения

Сегодня, 25 января 2022, президенту Украины Владимиру Зеленскому исполнилось 44 года. Он является самым молодым главой государства.
25 января президент Украины Владимир Зеленский отмечает свой день рождения. Сегодня главе государства исполнилось 44 года.
Супруга президента Елена трогательно поздравила его с праздником.
Первая леди опубликовала фото Зеленского и написала:
"Знаешь, я уверена, что на этом фото ты смотришь на меня… Потому что ты всегда так смотришь на меня… Я желаю каждой женщине таких взглядов. Так смотрят только те, кто любит. Я всегда чувствую твою любовь".
"У нас все еще впереди. Поэтому береги себя. Мы должны все запланированное воплотить вместе. С днем рожденья, любимый! Обещаю смотреть на тебя в ответ. Так же. Всегда!", - добавила Елена Зеленская.
Отметим, Владимир Зеленский является самым молодым главой государства. Он родился в 1978 году в Кривом Роге Днепропетровской области.
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