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Вечеринка президента: СМИ рассказали, как Зеленский отметил день рождения

5 февраля 2021, 09:28
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На праздновании находилось около 30 гостей, и многие из них не был в защитной маске.

Владимир Зеленский
Стало известно, как Владимир Зеленский отметил 43-летие / Офис президента

Президент Владимир Зеленский отметил свой день рождения в кругу близких и знакомых 29 января.

Как говорится в материале программы Схемы, несмотря на то, что празднование проходило в период карантина, многие гости не соблюдали масочный режим.

Журналисты выяснили, что вечеринка прошла в Киеве в квартире совладельца студии Квартал-95 Тимура Миндича.

Как рассказали авторы материала, на праздновании находилось около 30 гостей, и многие из них не был в защитной маске.

При этом журналисты напоминают, что сам президент неоднократно обращался к гражданам Украины с просьбами носить маски, избегать скоплений и ограничить социальные контакты.

Среди гостей праздника журналисты зафиксировали многих видных представителей власти. В частности, первого помощника президента Сергея Шефира, руководителя Офиса президента Андрея Ермака, его заместителя Кирилла Тимошенко. И, вероятно, министра развития общин и территорий Алексея Чернышева.

Также были замечены на торжестве участники Квартала-95 Евгений Кошевой, Александр Пикалов, Елена Кравец, Мика Фаталов, Валерий Жидков, Степан Казанин, Артем Гагарин, режиссер Слуги народа Алексей Кирющенко.

Журналисты Схем обратились в Офис Президента с запросом на имя Зеленского с просьбой прокомментировать перечисленные факты, но ответа до выхода расследования не получили.

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