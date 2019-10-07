"Еще на годик ближе к вечному аду": "старого" Путина в Сети поздравили с Днем рождения

Владимиру Путину 7 октября исполнилось 67 лет / УНИАН

Сегодня, 7 октября, хозяин Кремля Владимир Путин празднует свое 67-летие. Ранее в Сети появилось видео "торжества". На кадрах президент РФ с палкой собирает грибы и бруснику где-то в Сибири. Но даже в тайге российскому лидеру не удалось спрятаться от "дружелюбных" поздравлений с днем рождения.

Президента России засыпали пожеланиями в Twitter на странице журналиста из кремлевского пула Дмитрия Смирнова.

"С днем рождения! Владимиру Путину сегодня исполняется 67 лет", – написал Смирнов, не ожидая, что "нарвется на склад".

"Еще на годик ближе к вечному аду", "Кого сегодня убьют в подарок?", "Пусть доживёт до скамьи подсудимых", "А лучше наоборот, чтоб не исполнилось", "Пора на пенсию, старый уже".

Путин собирает грибы в сибирской тайге смотреть видео:

Напомним, астролог Влад Росс прогнозирует, что российский президент Владимир Путина может разбиться на самолете, еще один вариант- его могут убить.