Красиві привітання з днем народження подрузі – з натхненням та любов’ю

Привітання з днем народження прозою, прикольні вірші та просто короткі побажання подрузі чи знайомій жінці підібрав Главред.
Душевні привітання з днем народження підсолоджують свято не гірше за святковий пиріг.
Головне – побажати те, що хоче сама людина (хоча в чомусь вона, може, й сама собі не зізнається). Коли начальники, наприклад, бажають й надалі "залишатися такою ж працьовитою та завзятою" – це відчувається ніби глузування та натяк гарувати ще більше.
А ось привітання з днем народження подрузі – а не просто колезі чи партнеру – завжди більш душевні та щирі. Тут можна й покепкувати: такі привітання з днем народження прикольні будуть доречні, якщо в іменинниці все гаразд із почуттям гумору.
Загалом, привітання з днем народження жінці – це сама краса та тендітність, що застигли словами в просторі та часі, морозним мереживом малюнку на святковому вікні обрамили свято.
Саме такі оригінальні, красиві та прикольні привітання з днем народження подрузі на українській мові прозою, вірші та просто короткі побажання підібрав Главред, щоб їхні читачі завжди могли привітати зі святом рідних та близьких.
А прикольні привітання з днем народження подрузі на російській мові читайте у нашому матеріалі Красивые поздравления с днем рождения лучшей подруге – открытки и тексты.
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Привітання з днем народження подрузі
Привітання з днем народження своїми словами:
Я не знаю, що тобі побажати… Нерозумно бажати краси найпрекраснішій дівчині. Тобі не потрібна удача, адже ти все можеш добитися сама. Побажати щастя!? Але що таке щастя?! Я бажаю тобі те, що потрібно кожній людині, те, що робить людину прекрасним, те, що стає для нього найбільшою удачею і щастям – я бажаю тобі любити і бути нескінченно улюбленої! З днем народження!
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Будь завжди чарівною, навіть з хаосом на голові й в халаті. Бажаю залишатися завжди коханої, а ще удачі й щастя у квадраті. Вітаю тебе!
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Привітання з днем народження прозою короткі:
Ти моя найкраща, найрідніша і найдорожча подруга! Вітаю тебе з днем народження і бажаю тобі земного і простого жіночого щастя — кохання навіки, ніжного і красивого, надійного і щирого! Хай буде багато радісних і щасливих днів, безсонних від почуттів ночей і мирне небо над головою! Хай будуть здоров’я, бадьорість, гармонія, щирість і натхнення! Господніх тобі благословень та подарунків, захисту і допомоги!
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Сонечко моє, найкраща моя подружко, бажаю з кожним днем ставати все соковитішою та більш наливною, все смачнішою й апетитнішою. Вітаю!
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Море красивих квітів і посмішок тобі, моя мила. Міцної дружби, сімейної підтримки, успіхів у починаннях та океан безмірної любові.
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Мила моя подружка, вітаю тебе з днем народження! Бажаю тобі цвісти весняним садом, бути спекотною і веселою, як спекотне літо, щедрою і господарською, як золота осінь і багатою на свята, як білосніжна зима.
***
Привітання з днем народження прикольні у віршах:
Бажаю стрибати від щастя,
Від мрій злітати до зірок,
Від чародійки долі мати
Завжди удачливий квиток,
Утілювати мрії швидко,
Та досягати всіх висот,
Бути успішною в роботі,
Щоб зайвих не було турбот,
Іще краси тобі бажаю,
Здоров'я, квітів, доброти,
Кохана подружка, вітаю,
Будь завжди найгарніша ти!
***
Сонце моє ясне,
З днюшкою вітаю!
Від усього серця
Радості бажаю!
Хай усі невдачі
Пройдуть стороною.
Пам’ятай, рідненька,
Я завжди з тобою.
Успіхів в навчанні,
Здоров’я міцного.
Ще тобі бажаю
Щастя неземного!
Щоб палали щічки
Від добра й любові,
Кавалери були
Кожного дня нові.
***
Привітання з днем народження дівчині зворушливі:
Вітаю тебе з Днем народження. Мені дуже хочеться подарувати тобі цілий світ. Я дарую тобі ніжний світанок, щасливий безтурботний день і чудовий вечір. А вночі я кину до Твоїх ніг величезне зоряне небо, де кожна зірка світить тільки для тебе. Нехай сьогодні не буде людини, щасливішої від тебе. Загадуй своє найпотаємніше бажання, а я загадаю, щоб воно неодмінно здійснилося.
***
Із днем народження прекрасним!
Хай світить тобі сонце ясне,
Іскриться радістю душа,
Говорять радісні слова.
Від долі щедрих подарунків,
Більше обіймів, поцілунків.
Щасливого тобі життя,
Чарівна подруга моя!