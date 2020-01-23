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Красиві привітання з днем народження подрузі – з натхненням та любов’ю

23 января 2020, 07:15

Привітання з днем народження прозою, прикольні вірші та просто короткі побажання подрузі чи знайомій жінці підібрав Главред.

Чудові привітання з днем народження подрузі – прозою, своїми словами, прикольні
Чудові привітання з днем народження подрузі – прозою, своїми словами, прикольні / Коллаж Главреда

Душевні привітання з днем народження підсолоджують свято не гірше за святковий пиріг.

Головне – побажати те, що хоче сама людина (хоча в чомусь вона, може, й сама собі не зізнається). Коли начальники, наприклад, бажають й надалі "залишатися такою ж працьовитою та завзятою" – це відчувається ніби глузування та натяк гарувати ще більше.

А ось привітання з днем народження подрузі – а не просто колезі чи партнеру – завжди більш душевні та щирі. Тут можна й покепкувати: такі привітання з днем народження прикольні будуть доречні, якщо в іменинниці все гаразд із почуттям гумору.

Загалом, привітання з днем народження жінці – це сама краса та тендітність, що застигли словами в просторі та часі, морозним мереживом малюнку на святковому вікні обрамили свято.

Саме такі оригінальні, красиві та прикольні привітання з днем народження подрузі на українській мові прозою, вірші та просто короткі побажання підібрав Главред, щоб їхні читачі завжди могли привітати зі святом рідних та близьких.

А прикольні привітання з днем народження подрузі на російській мові читайте у нашому матеріалі Красивые поздравления с днем рождения лучшей подруге – открытки и тексты.

Читайте такжеПривітання з днем народження – прикольні тексти та яскраві листівки

Привітання з днем народження подрузі

Привітання з днем народження своїми словами:

Я не знаю, що тобі побажати… Нерозумно бажати краси найпрекраснішій дівчині. Тобі не потрібна удача, адже ти все можеш добитися сама. Побажати щастя!? Але що таке щастя?! Я бажаю тобі те, що потрібно кожній людині, те, що робить людину прекрасним, те, що стає для нього найбільшою удачею і щастям – я бажаю тобі любити і бути нескінченно улюбленої! З днем народження!

***

Будь завжди чарівною, навіть з хаосом на голові й в халаті. Бажаю залишатися завжди коханої, а ще удачі й щастя у квадраті. Вітаю тебе!

***

Привітання з днем народження прозою короткі:

Ти моя найкраща, найрідніша і найдорожча подруга! Вітаю тебе з днем народження і бажаю тобі земного і простого жіночого щастя — кохання навіки, ніжного і красивого, надійного і щирого! Хай буде багато радісних і щасливих днів, безсонних від почуттів ночей і мирне небо над головою! Хай будуть здоров’я, бадьорість, гармонія, щирість і натхнення! Господніх тобі благословень та подарунків, захисту і допомоги!

***

Сонечко моє, найкраща моя подружко, бажаю з кожним днем ставати все соковитішою та більш наливною, все смачнішою й апетитнішою. Вітаю!

***

Море красивих квітів і посмішок тобі, моя мила. Міцної дружби, сімейної підтримки, успіхів у починаннях та океан безмірної любові.

***

Мила моя подружка, вітаю тебе з днем народження! Бажаю тобі цвісти весняним садом, бути спекотною і веселою, як спекотне літо, щедрою і господарською, як золота осінь і багатою на свята, як білосніжна зима.

***

Привітання з днем народження прикольні у віршах:

Бажаю стрибати від щастя,

Від мрій злітати до зірок,

Від чародійки долі мати

Завжди удачливий квиток,

Утілювати мрії швидко,

Та досягати всіх висот,

Бути успішною в роботі,

Щоб зайвих не було турбот,

Іще краси тобі бажаю,

Здоров'я, квітів, доброти,

Кохана подружка, вітаю,

Будь завжди найгарніша ти!

***

Сонце моє ясне,

З днюшкою вітаю!

Від усього серця

Радості бажаю!

Хай усі невдачі

Пройдуть стороною.

Пам’ятай, рідненька,

Я завжди з тобою.

Успіхів в навчанні,

Здоров’я міцного.

Ще тобі бажаю

Щастя неземного!

Щоб палали щічки

Від добра й любові,

Кавалери були

Кожного дня нові.

***

Привітання з днем народження дівчині зворушливі:

Вітаю тебе з Днем народження. Мені дуже хочеться подарувати тобі цілий світ. Я дарую тобі ніжний світанок, щасливий безтурботний день і чудовий вечір. А вночі я кину до Твоїх ніг величезне зоряне небо, де кожна зірка світить тільки для тебе. Нехай сьогодні не буде людини, щасливішої від тебе. Загадуй своє найпотаємніше бажання, а я загадаю, щоб воно неодмінно здійснилося.

***

Із днем народження прекрасним!

Хай світить тобі сонце ясне,

Іскриться радістю душа,

Говорять радісні слова.

Від долі щедрих подарунків,

Більше обіймів, поцілунків.

Щасливого тобі життя,

Чарівна подруга моя!

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