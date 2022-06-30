Самое вкусное и воздушное дрожжевое тесто для пирожков, которое получается у всех: бабушкин рецепт

Дрожжевое тесто рецепт / pixabay

Наши бабушки всегда готовили вкусные пирожки, а вот секрет приготовления смогли запомнить не все. Сегодня расскажем вам простейший рецепт дрожжевого теста на пирожки.

Дрожжевое тесто на пирожки в духовке получается очень нежным и никогда не превращается в резинку.

Секрет такого рецепта теста на пирожки заключался в том, что добавлять в муку нужно не все яйцо, а только желток.

Воздушное дрожжевое тесто - рецепт

Вам понадобится:

Мука - 600 гр

Молоко теплое - 350 мл

Вода - 50 мл

Сахар и соль - по половине чайной ложки

Растительно масло - 30 мл

Яйца - 1 шт

Сметана - 3 столовые ложки

Дрожжи - 1 пакет

Муку хорошо просеять. Молоко немного подогреть и развести с дрожжами.

В молоко с дрожжами добавляем соль, сахар, желток, и половину муки.

Замесить тесто периодически подсыпая муку.

Добавить немного воды, растительного масла и сметаны.

Заместить эластичное дрожжевое тесто.

Сколько по времени поднимается тесто на быстрых дрожжах

Чтобы ваши пирожки были воздушными, дрожжевое тесто накрываем полотенцем и убираем в теплое место на 2 часа.

Как приготовить дрожжевое тесто в хлебопечке

Вам понадобится:

Мука - 400 гр

Молоко - 250 мл

Вода - 30 мл

Растительное масло

Яйцо - 1 шт

Соль - 1 чайная ложка без горки

Сахар - 1 столовая ложка

Дрожжи - 1 пакет

Муку просеять и добавить в чашу для хлебопечки, далее дрожжи.

Затем добавляем яйцо, сахар, соль и растительное масло.

И только потом молоко и воду.

Выбрать в хлебопечке режим "Тесто" и готовить дрожжевое тесто на пирожки 25 минут.

Дрожжевое тесто в хлебопечке выйдет немного липкое.

Самые вкусные пирожки с картошкой - рецепт

Пирожки с картошкой рецепт / goodfon.ru

Вам понадобится:

Мука - 600 гр

Молоко - 250 мл

Яйцо - 1 шт

Растительное масло

Сахар

Соль

Дрожжи живые

Пюре картофельное с зеленью

Молоко разогреть и добавить дрожжи. Перемешать и оставить на 5 минут.

Яйцо взбить с солью, сахаром и маслом. Добавить в молоко смесь и пару ложек муки.

Замешиваем мягкое дрожжевое тесто на пирожки.

Даем подойти тесту до 60 минут.

Если тесто сильно подошло, аккуратно его обволакивайте рукой.

Разделить тесто на равные части и раскатать в круглый шарик.

По одной столовой ложке добавляем начинки и аккуратно формируем пирожок.

Жарить дрожжевые пирожки на сковороде с каждой стороны по 4 минуты.

Читайте также: