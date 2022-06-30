Самое вкусное и воздушное дрожжевое тесто для пирожков, которое получается у всех: бабушкин рецепт

Готовим идеальные пирожки на дрожжевом тесте.
Наши бабушки всегда готовили вкусные пирожки, а вот секрет приготовления смогли запомнить не все. Сегодня расскажем вам простейший рецепт дрожжевого теста на пирожки.
Дрожжевое тесто на пирожки в духовке получается очень нежным и никогда не превращается в резинку.
Секрет такого рецепта теста на пирожки заключался в том, что добавлять в муку нужно не все яйцо, а только желток.
Воздушное дрожжевое тесто - рецепт
Вам понадобится:
- Мука - 600 гр
- Молоко теплое - 350 мл
- Вода - 50 мл
- Сахар и соль - по половине чайной ложки
- Растительно масло - 30 мл
- Яйца - 1 шт
- Сметана - 3 столовые ложки
- Дрожжи - 1 пакет
Муку хорошо просеять. Молоко немного подогреть и развести с дрожжами.
В молоко с дрожжами добавляем соль, сахар, желток, и половину муки.
Замесить тесто периодически подсыпая муку.
Добавить немного воды, растительного масла и сметаны.
Заместить эластичное дрожжевое тесто.
Сколько по времени поднимается тесто на быстрых дрожжах
Чтобы ваши пирожки были воздушными, дрожжевое тесто накрываем полотенцем и убираем в теплое место на 2 часа.
Как приготовить дрожжевое тесто в хлебопечке
Вам понадобится:
- Мука - 400 гр
- Молоко - 250 мл
- Вода - 30 мл
- Растительное масло
- Яйцо - 1 шт
- Соль - 1 чайная ложка без горки
- Сахар - 1 столовая ложка
- Дрожжи - 1 пакет
Муку просеять и добавить в чашу для хлебопечки, далее дрожжи.
Затем добавляем яйцо, сахар, соль и растительное масло.
И только потом молоко и воду.
Выбрать в хлебопечке режим "Тесто" и готовить дрожжевое тесто на пирожки 25 минут.
Дрожжевое тесто в хлебопечке выйдет немного липкое.
Самые вкусные пирожки с картошкой - рецепт
Вам понадобится:
- Мука - 600 гр
- Молоко - 250 мл
- Яйцо - 1 шт
- Растительное масло
- Сахар
- Соль
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Молоко разогреть и добавить дрожжи. Перемешать и оставить на 5 минут.
Яйцо взбить с солью, сахаром и маслом. Добавить в молоко смесь и пару ложек муки.
Замешиваем мягкое дрожжевое тесто на пирожки.
Даем подойти тесту до 60 минут.
Если тесто сильно подошло, аккуратно его обволакивайте рукой.
Разделить тесто на равные части и раскатать в круглый шарик.
По одной столовой ложке добавляем начинки и аккуратно формируем пирожок.
Жарить дрожжевые пирожки на сковороде с каждой стороны по 4 минуты.
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