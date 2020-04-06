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В Офисе президента поздравили королеву украинской поп-музыки

6 апреля 2020, 21:30

Чиновники поздравили с днем рождения певицу Ирину Билык.

Билык
Билык назвали королевой поп-музыки / Фото: Instagram/Дни.ру

Офис президента Украины опубликовал поздравление с юбилеем известной украинской певице Ирины Билык, которой 6 апреля исполнилось 50 лет.

"Своими песнями она покорила сердца миллионов поклонников и стала настоящей королевой украинской поп-музыки. Песни Ирины напевают все, независимо от возраста, потому что они - о красоте, гармонии и любви", - сказано в сообщении пресс-службы в Facebook.

У президента Владимира Зеленского пожелали Билык вдохновения, новых успешных проектов и продуктивного творчества в будущем.

За два часа пост набрал свыше тысячи самых разнообразных комментариев.

"Такое ощущение, что школьники хакнули страницу офиса президента, и постят здесь никому не нужную чепуху", "Прекрасно отношусь к Билык. Но это же официальная страница офиса президента? Что там с Ермаком? Кто наказан за продажу масок? Что с Нефедовым?", "Концерт по заявкам?", "Тут у друга день рождение скоро, где поздравления заказывать?", "Прошу также поздравить Васю с Троещины с днюхой!" - с сарказмом писали большинство комментаторов.

Однако были и те, кто оставлял в комментариях поздравления для Билык в день ее юбилея.

"С юбилеем! Прекрасная артистка! Приятно, что в стране ценят свои таланты", "С днем рождения! Всего самого наилучшего!", "Мне очень нравится Билык. Прекрасная певица", "До чего же народ злой. Сплошное скудоумие... Народную артистку поздравить президент не имеет права", - написали пользователи в ответ.

Напомним, украинская певица Оля Полякова провела 5 апреля 2020 эфир с Филиппом Киркоровым в рамках своей развлекательной программы на время коронавирусного карантина. Поклонники в комментариях не могли скрыть возмущение.

Ранее Лолита Милявская в интервью Дмитрию Гордону заявила, что Россия не аннексировала Крым.

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