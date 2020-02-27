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В Киеве произошло дерзкое ограбление Новой почты

27 февраля 2020, 00:07

В отделение Новой почты ворвался преступник в маске. Ему удалось украсть 10 тысяч гривен.

новая почта
В отделении Новой почты произошло ограбление / Фото: Facebook/Владимир Поперешнюк

В столице в среду, 26 февраля, неизвестный ограбил одно из отделений Новой почты на улице Ярослава Гашека 83 в Дарницком районе.

Как пишет издание "Киев оперативный", около 21:00 в помещение ворвался мужчина, который угрожал сотрудникам предметом, похожим на пистолет.

Как видно на кадрах, злоумышленник прикрыл лицо маской и пришел с целлофановым пакетом. Ему удалось украсть 10 тысяч гривен.

В данный момент сотрудники Нацполиции разыскивают преступника.

Ранее Главред писал, что в Николаеве в ночь на воскресенье, 16 февраля, дерзкие воры проникли в отделение банка, взорвали банкомат и похитили из него более четверти миллиона гривен. По информации копов, около 3 часов ночи бандиты через окно проникли в отделение банка на улице Космонавтов в Ингульском районе города. Воры взорвали банкомат и похитили из него более 250 тысяч гривен.

Также напомним, во вторник, 11 февраля, в полицию города Киева поступило сообщение об ограблении посетительницы ТРЦ на улице Антоновича. Было сказано,что у женщины украли мобильный телефон. Позже выяснилось, что жертвой грабителей стала известная украинская певица Камалия. По ее словам, в магазине "Будинок іграшок", который находится в ТРЦ Ocean Plaza, телефон украла женщина ромской национальности.

Новая почта ограбление новости Киева
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