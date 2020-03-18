Кличко резко высказался об идее открытия метро

Кличко отрицает возможность открытия метро в Киеве до 3 апреля / УНИАН

Мэр Киева Виталий Кличко резко высказался о возможности открытия метрополитена, работа которого была прекращена из-за угрозы распространения коронавируса. Сообщалось, что подземка не будет работать с 17 марта до 3 апреля.

Чиновник заявил, что люди, которые допускают возможное открытие метро, "не являются специалистами транспортной отрасли".

"Люди, которые заявляют об этом, не являются специалистами, не является ответственными за транспортную отрасль. Во-вторых, это может быть персональная мысль, которую они выражают", - сказал Кличко, которого цитирует его пресс-служба.

Он настаивает, что отмена движения метрополитена до 3 апреля - вынужденная и упреждающий мероприятие.

Ранее Главред псиал, что в Киевской горгосадминистрации рассматривают возобновление работы метрополитена в ограниченном режиме. Такое заявление сделал в Facebook Владимир Прокопив и признал, что закрытие метро стало огромной проблемой для столицы.

"Но киевская власть выполняет постановление Кабинета министров. Сейчас вместе с коллегами мы разрабатываем план спецмероприятий, чтобы метро все-таки заработало, но с некоторыми ограничениями", – сообщил он.