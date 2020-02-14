У долгожданной новой части Half-Life появилась дата выхода

Официальный арт Half-Life: Alyx / Valve

Valve объявила точную дату выхода своей VR-игры Half-Life: Alyx. Заодно студия представила несколько новых скриншотов, на которых игра выглядит очень красиво.

Half-Life: Alyx - дата выхода

Релиз Half-Life: Alyx состоится 23 марта. Ранее разработчики уже объявляли, что игра точно выйдет в марте 2020 года. Но теперь у нас есть еще и точное число.

На новых скриншотах видны мрачные пейзажи Сити 17 и враги, с которыми предстоит сражаться главной героине Аликс.

Новый скриншот Half-Life: Alyx с врагами комбайнами/ Valve

Новый скриншот Half-Life: Alyx / Valve

Новый скриншот Half-Life: Alyx с хедкраб-зомби / Valve

До 23 марта вся серия Half-Life бесплатно доступна в Steam. Так Valve хочет, чтобы все ознакомились с сюжетом перед выходом новой игры.

Half-Life - популярная серия шутеров от Valve. Она началась с выходом первой части в 1998 году. Еще большую популярность франшизе принесла Half-Life 2, выпущенная на движке Source. Half-Life: Alyx разрабатывается исключительно для виртуальной реальности, так что без VR-шлема у вас никак не получится в нее сыграть. Выход Half-Life: Alyx пока состоится только на PC. Выход Half-Life: Alyx PS4-версии возможен, но пока не планируется.

Сюжет игры развернется между событиями первой и второй части Half-Life и расскажет о том, как Аликс ведет партизанскую войну с инопланетными силами Альянса. Игра уже доступна для предзаказа. У Half-Life: Alyx цена составила 699 гривен, но пока можно купить игру по скидке за 629 гривен.

Half-Life: Alyx - системные требования

Минимальные:

ОС: Windows 10

Процессор: Core i5-7500 / Ryzen 5 1600

Оперативная память: 12 GB ОЗУ

Видеокарта: GTX 1060 / RX 580 - 6GB VRAM

Half-Life: Alyx - трейлер