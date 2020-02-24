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Новые скриншоты с жуткими монстрами Resident Evil 3 Remake слили в сеть

24 февраля 2020, 11:57

На кадрах из игры можно увидеть как новых врагов, так и мультиплеерный режим.

Арт игры Resident Evil 3 Remake
Арт игры Resident Evil 3 Remake

Скриншоты ремейка Resident Evil 3 от Capcom появились в сети раньше времени. Благодаря ним можно получше рассмотреть, что же собой представляет игра.

Запрет на публикацию информации об игре должен был закончиться 25 февраля. Однако французский сайт GamerGen.com выложил скриншоты на несколько дней раньше. 

Resident Evil 3 Remake - скриншоты

На кадрах можно увидеть множество локаций из игры. Также на них попал Немезис - основной противник Джилл Валентайн в этой части.

Кадр из игры Resident Evil 3 Remake
Кадр из игры Resident Evil 3 Remake
Кадр из игры Resident Evil 3 Remake
Кадр из игры Resident Evil 3 Remake
Кадр из игры Resident Evil 3 Remake
Кадр из игры Resident Evil 3 Remake
Кадр из игры Resident Evil 3 Remake
Кадр из игры Resident Evil 3 Remake
Кадр из игры Resident Evil 3 Remake
Кадр из игры Resident Evil 3 Remake
Кадр из игры Resident Evil 3 Remake
Кадр из игры Resident Evil 3 Remake
Кадр из игры Resident Evil 3 Remake
Кадр из игры Resident Evil 3 Remake
Кадр из игры Resident Evil 3 Remake
Кадр из игры Resident Evil 3 Remake
Кадр из игры Resident Evil 3 Remake
Кадр из игры Resident Evil 3 Remake

Отдельно можно выделить скриншоты Resident Evil: Resistance (Project Resistance). Это мультиплеерный режим, в котором команда из четырех человек будет противостоять злому "руководителю". Последний не участвует в битвах напрямую, выпуская вместо этого разнообразных монстров.

Стоит отметить, что локации Project Resistance получились более яркими, чем в одиночной кампании.

Кадр из Project Resistance
Кадр из Project Resistance
Кадр из Project Resistance
Кадр из Project Resistance
Кадр из Project Resistance

Resident Evil 3 Remake дата выхода - 3 апреля 2020 года. На странице Resident Evil 3 Remake Steam уже есть системные требования игры. Игра расскажет о секретном биологическом оружии корпорации "Амбрелла" - Немезисе. Остановить его предстоит Джилл Валентайн.

Resident Evil 3 Remake - системные требования

Минимальные:

  • Требуются 64-разрядные процессор и операционная система
  • ОС: WINDOWS® 7, 8.1, 10 (64-BIT Required)
  • Процессор: Intel® Core™ i5-4460 or AMD FX™-6300 or better
  • Оперативная память: 8 GB ОЗУ
  • Видеокарта: NVIDIA® GeForce® GTX 760 or AMD Radeon™ R7 260x with 2GB Video RAM
  • DirectX: Версии 11

 Resident Evil 3 Remake - трейлер

Capcom игры Resident Evil Resident Evil 3 Remake
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