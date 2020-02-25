В сети появилось много новых видео Resident Evil 3 Remake с жуткими монстрами

Джилл Валентайн из Resident Evil 3 Remake / Capcom

В сети появилось очень много видео по Resident Evil 3 Remake, очередного возвращения классики от Capcom. Дело в том, что именно 25 февраля спало эмбарго на запрет публикаций. И теперь журналисты поделились новыми кадрами из игры. Так что теперь можно полюбоваться на Resident Evil 3 Remake геймплей.

Игра расскажет о приключениях Джилл Валентайн, которая столкнется с Немезисом - опасным биологическим оружием корпорации "Амбрелла". В видео Game Informer показано, на что способен жуткий враг.

Журналисты Eurogamer сконцентрировались на нововведениях в Resident Evil 3 ремейк. Capcom не только вывела графику на новый уровень, но и значительно изменила некоторых врагов. В особенности ветеранов серии удивят обновленные Drain Deimos.

А вот сайт IGN сфокусировался исключительно на Немезисе. Авторы видео уверены, что после него Тиран из Resident Evil 2 Remake покажется вам самым дружелюбным созданием на земле. Немезис быстрее, сильнее, опаснее и ищет Джилл с еще большим рвением.

Сражение с Немезисом попало в видео ниже. Враг из него исключительно ужасный.

Resident Evil 3 Remake дата выхода - ‎3 апреля 2020 года. Игра станет полноценной переработкой Resident Evil 3, вышедшей 22 сентября 1999 года.

Resident Evil 3 Remake - системные требования

Минимальные:

Требуются 64-разрядные процессор и операционная система

ОС: WINDOWS® 7, 8.1, 10 (64-BIT Required)

Процессор: Intel® Core™ i5-4460 or AMD FX™-6300 or better

Оперативная память: 8 GB ОЗУ

Видеокарта: NVIDIA® GeForce® GTX 760 or AMD Radeon™ R7 260x with 2GB Video RAM

DirectX: Версии 11

Resident Evil 3 Remake - трейлер