В Resident Evil 3 Remake кампания проигрывает в продолжительности Resident Evil 2

Фанатский арт Resident Evil 3

Resident Evil 3 Remake сейчас ожидают все фанаты популярной серии хорроров от Capcom. И продюсер игры Мaсaтикa Кaвaтa затронул вопрос продолжительности ремейка.

Выяснилось, что на прохождение всего сюжетного контента у вас уйдет меньше времени, чем на Resident Evil 2 Remake. Кавата подтвердил это, заявив изданию 4Gamer, что ремейк второй части продолжительнее.

Впрочем, этому есть банальное объяснение. Дело в том, что в Resident Evil 2 Remake две кампании - за Клэр и за Леона. Они во многом идентичны, но все-таки предлагают разные взгляды на ужасные события в Раккун-Сити. А вот в Resident Evil 3 Remake будет всего одна кампания за Джилл Валентайн. Никаких развилок также не предусмотрено.

Впрочем, не уточняется, превосходит ли по продолжительности кампания за Джилл кампании в Resident Evil 2 Remake по отдельности.

Resident Evil 3 Remake - игра студии Capcom для PS4, Xbox One и PC. Она расскажет о приключениях Джилл Валентайн, узнавшей страшные тайны медицинской корпорации "Амбрелла". Из-за этого за девушкой начал охоту Немезис - новый вид биологического оружия.

Resident Evil 3 Remake дата выхода - ‎3 апреля 2020 года.

Недавно в сети появилось много нового геймплея Resident Evil 3 Remake.

Resident Evil 3 Remake - видео