Как Black Mesa улучшила оригинальную Half-Life? Ответ - в видео Digital Foundry

Кадр из Black Mesa / Crowbar Collective

Black Mesa - ремейк первой части Half-Life, на разработку которого ушло свыше 15 лет. 5 марта 2020 года состоялся долгожданный релиз, и эксперты Digital Foundry, известные своими техническими анализами игр, выпустили ролик об обновленном шутере. Если судить по нему, фанатские старания не прошли даром.

Очевидные изменения в графике заметит каждый. Пускай Black Mesa работает на уже довольно старом движке, который разрабатывался специально под Half-Life 2, ремейк местами все равно выглядит крайне современно. Особенно в новых локациях мира Зен, которые теперь ощущаются почти волшебным измерением.

Но одной графикой в Crowbar Collective не ограничились. Разработчики переработали некоторые игровые моменты, чтобы сделать их более впечатляющими. Тот же мир Зен создан почти с нуля, но хватает и других примеров. В видео отмечают момент, когда главный герой Гордон Фримен впервые получает дробовик. В оригинальной игре это событие обставлено несколько блекло, а вот в ремейке вам дают в полной мере ощутить мощь нового оружия.

Также авторы Black Mesa доработали искусственный интеллект противников, прочнее связали сюжет с Half-Life 2, немного переработав сценарий, и в целом сделали игру гораздо бодрее и быстрее.

Black Mesa цена в Steam - 279 гривен. А уже 23 марта выйдет новая часть Half-Life - Half-Life: Alyx. Разработчики из Valve рассказали о ней подробнее в новом геймплейном ролике.

Black Mesa - прохождение