Целых 13 минут нового геймплея Half-Life: Alyx от IGN

Кадр из Half-Life: Alyx / Valve

Удивительно, но весной 2020 года франшиза Half-Life вдруг оказалась живее всех живых. 5 марта состоялся полноценный релиз Black Mesa, фанатского ремейка первай части Half-Life. А издание IGN поделилось 13 минутами геймплея Half-Life: Alyx с комментариями разработчиков.

В видео можно увидеть, как главная героиня игры Аликс сражается против сил Альянса и жутких хэдкраб-зомби. Параллельно разработчики из Valve рассказали о своем подходе к созданию игры.

Выяснилось, что из-за перехода Half-Life в VR игроков нужно заново обучать самым простейшим вещам, к примеру, перезарядке оружия. Также пришлось сделать поведение врагов более реалистичным, ведь в виртуальной реальности все недостатки анимации будут подмечаться мгновенно.

Во время тестирования обнаружилось, что игроки очень любят исследовать все закоулки локаций в поисках секретов и припасов. Потому уровни Half-Life: Alyx создавались с расчетом как раз на исследования. Также из-за этого возросла важность экономии ресурсов. В Valve хотят, чтобы вы ценили каждый патрон и активно использовали окружение в борьбе с врагами.

Half-Life: Alyx дата выхода - 23 марта 2020 года. Игра станет приквелом Half-Life 2. Half-Life: Alyx разрабатывается исключительно для виртуальной реальности, так что найдите VR-шлем, если хотите в нее поиграть.

Недавно мы делились еще несколькими Half-Life: Alyx видео.

Half-Life: Alyx - трейлер