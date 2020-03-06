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В Resident Evil 3 Remake Немезис найдет вас везде - и другие новые подробности

6 марта 2020, 18:22

Статья в Official Xbox Magazine раскрыла много любопытных деталей ремейка.

Кадр из Resident Evil 3 Remake
Кадр из Resident Evil 3 Remake / Capcom

Resident Evil 3 Remake - одна из самых ожидаемых игр весны. Capcom пообещала значительно улучшить оригинальную третью часть, а благодаря статье из журнала Official Xbox Magazine о хорроре стало известно немного больше.

Главное нововведение - Немезис теперь может врываться даже в комнаты-убежища, где раньше вы спокойно переводили дух. Мистер Икс из Resident Evil 2 Remake такого не мог. Получается, что главная героиня Джилл Валентайн будет в постоянной опасности.

Впрочем, в некоторых локациях и определенных моментах сюжета Немезис от вас отстанет на время. Однако и других проблем будет хватать. К примеру, в игре появятся гигантские пауки. Они любят скрываться в тенях и выпрыгивать на Джилл с потолка.

Ракун-Сити значительно расширят. Это все еще не открытый мир, но у вас будет возможность исследовать целые улицы, магазины и дома.

В игре появится механика идеальных уклонений. Если вы вовремя увернетесь от атаки врага, то получите возможность сделать несколько прицельных выстрелов. Иногда идеальное уклонение приводит к другим результатам, зависящим от контекта и врагов. 

Сыграть предстоит не только за Джилл, но и за Карлоса. Правда, он не полноценный второй персонаж - в Capcom просто ввели сегменты за него.

Также разработчики в значительной мере улучшили звук, графику и искусственный интеллект врагов. Даже обычные зомби теперь будут правильно реагировать на ваши действия и окружение.

Resident Evil 3 Remake дата выхода - 3 апреля 2020 года. Игры будет доступна на PC, Xbox One и PS4.

Resident Evil 3 Remake - системные требования

Минимальные:

  • Требуются 64-разрядные процессор и операционная система
  • ОС: WINDOWS® 7, 8.1, 10 (64-BIT Required)
  • Процессор: Intel® Core™ i5-4460 or AMD FX™-6300 or better
  • Оперативная память: 8 GB ОЗУ
  • Видеокарта: NVIDIA® GeForce® GTX 760 or AMD Radeon™ R7 260x with 2GB Video RAM
  • DirectX: Версии 11

Resident Evil 3 Remake - трейлер

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