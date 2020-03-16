Слух: бесплатное демо Resident Evil 3 Remake появится уже скоро

Немезис из Resident Evil 3 Remake / Capcom

Релиз Resident Evil 3 Remake с каждым днем все ближе, а сама Capcom заявила, что даст попробовать игру всем желающим бесплатно в формате демо-версии. И теперь инсайдер поделился информацией, когда же она может выйти.

AestheticGamer (также известный как Dusk Golem) специализируется на хоррор-играх, потому регулярно делится инсайдами по поводу своего любимого жанра. Именно он сообщил, что Resident Evil 3 Remake бесплатное демо выйдет уже 20 марта, то есть в пятницу этой недели.

Ответ Dusk Golem на вопрос по поводу даты выхода Resident Evil 3 Remake демо

Содержимое демо-версии не раскрывается. Вероятно, ситуация будет схожей с Resident Evil 2 Remake. Последняя тоже получила демо, в котором был небольшой кусочек полицейского участка. Но тогда многих игроков огорчил таймер. Если вы наиграли в демо больше определенного времени, то запустить его снова было уже невозможно. Надеемся, что Resident Evil 3 Remake обойдется без подобных ограничений.

Resident Evil 3 Remake дата выхода - 3 апреля 2020 года, платформы - PC, PS4, Xbox One. Игра расскажет о приключениях агента Джилл Валентайн в Раккун-Сити, который наводнили зомби. Главной угрозой станет Немезис - новейшее биологическое оружие, которое будет постоянно преследовать девушку.

Ранее мы рассказывали, что от Немезиса не будет спасения даже в комнатах сохранений.

Resident Evil 3 Remake - системные требования

Минимальные:

Требуются 64-разрядные процессор и операционная система

ОС: WINDOWS® 7, 8.1, 10 (64-BIT Required)

Процессор: Intel® Core™ i5-4460 or AMD FX™-6300 or better

Оперативная память: 8 GB ОЗУ

Видеокарта: NVIDIA® GeForce® GTX 760 or AMD Radeon™ R7 260x with 2GB Video RAM

DirectX: Версии 11

Resident Evil 3 Remake - трейлер