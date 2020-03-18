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Новый трейлер Resident Evil 3 Remake нашли в демо-версии игры

18 марта 2020, 16:45

Само бесплатное демо, кстати, понемногу становится доступным во всем мире.

Кадр из Resident Evil 3 Remake
Кадр из Resident Evil 3 Remake / Capcom

Демо-версия Resident Evil 3 Remake станет доступной для загрузки 19 марта, но в некоторых регионах мира ее уже сумели скачать и даже пройти. В финале демо был показан новый трейлер игры.

Никакой особо важной информации он не раскрывает. Зато в ролике можно увидеть основных персонажей будущего ремейка Resident Evil 3, а также толпы жутких монстров и зомби.

В Новой Зеландии люди уже спокойно проходят Resident Evil 3 Remake бесплатное демо. Если вы зарегистрируете новый аккаунт на этот регион, то тоже сможете приобщиться к игре немного раньше. Но если не хотите заморачиваться, то проще подождать. Ведь до релиза демо осталось меньше суток.

Читайте такжеСМИ: возвращением культовой серии хорроров Silent Hill занимается сама SonyResident Evil 3 Remake дата выхода - 3 апреля 2020 года. Игра выйдет на PC, PS4, Xbox One. Сюжет ремейка расскажет о приключениях агента Джилл Валентайн в Раккун-Сити, который наводнили зомби. Главной угрозой станет Немезис - разумное биологическое оружие, которое будет постоянно преследовать девушку.

Также мы рассказывали, что от Немезиса не будет спасения даже в комнатах сохранений.

Resident Evil 3 Remake - системные требования

Минимальные:

  • Требуются 64-разрядные процессор и операционная система
  • ОС: WINDOWS® 7, 8.1, 10 (64-BIT Required)
  • Процессор: Intel® Core™ i5-4460 or AMD FX™-6300 or better
  • Оперативная память: 8 GB ОЗУ
  • Видеокарта: NVIDIA® GeForce® GTX 760 or AMD Radeon™ R7 260x with 2GB Video RAM
  • DirectX: Версии 11

Resident Evil 3 Remake - трейлер

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