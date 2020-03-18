Новый трейлер Resident Evil 3 Remake нашли в демо-версии игры

Само бесплатное демо, кстати, понемногу становится доступным во всем мире.
Демо-версия Resident Evil 3 Remake станет доступной для загрузки 19 марта, но в некоторых регионах мира ее уже сумели скачать и даже пройти. В финале демо был показан новый трейлер игры.
Никакой особо важной информации он не раскрывает. Зато в ролике можно увидеть основных персонажей будущего ремейка Resident Evil 3, а также толпы жутких монстров и зомби.
В Новой Зеландии люди уже спокойно проходят Resident Evil 3 Remake бесплатное демо. Если вы зарегистрируете новый аккаунт на этот регион, то тоже сможете приобщиться к игре немного раньше. Но если не хотите заморачиваться, то проще подождать. Ведь до релиза демо осталось меньше суток.
Читайте такжеСМИ: возвращением культовой серии хорроров Silent Hill занимается сама SonyResident Evil 3 Remake дата выхода - 3 апреля 2020 года. Игра выйдет на PC, PS4, Xbox One. Сюжет ремейка расскажет о приключениях агента Джилл Валентайн в Раккун-Сити, который наводнили зомби. Главной угрозой станет Немезис - разумное биологическое оружие, которое будет постоянно преследовать девушку.
Также мы рассказывали, что от Немезиса не будет спасения даже в комнатах сохранений.
Resident Evil 3 Remake - системные требования
Минимальные:
- Требуются 64-разрядные процессор и операционная система
- ОС: WINDOWS® 7, 8.1, 10 (64-BIT Required)
- Процессор: Intel® Core™ i5-4460 or AMD FX™-6300 or better
- Оперативная память: 8 GB ОЗУ
- Видеокарта: NVIDIA® GeForce® GTX 760 or AMD Radeon™ R7 260x with 2GB Video RAM
- DirectX: Версии 11