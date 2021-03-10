Джилл Валентайн из Resident Evil получила большую раздеваемую фигурку

Джилл Валентайн из Resident Evil 3 Remake / Capcom

Кудесники из компании Puzzle Studio анонсировали новую серию фигурок Джилл Валентайн из ремейка ужастика Resident Evil 3, той чья внешность была снята с русской модели Саши Зотовой.

Эта серия не является лицензированным продуктом, выпущенным в правовом согласии с издательством Capcom, поэтому формальное название данной Джилл – Biochemical Girl.

Модель выполнена в масштабе 1/4 к человеческому росту и возвышается на 62 сантиметра, вместе с подставкой – а весить около 7 кг. На выбор представлено две вариации внешнего вида – классический, в светло-синей майке (таких заявлено 299 экземпляров) и в тёмно-камуфляжной (таких будет 99 экземпляров).

Что примечательно – майка эта выполнена из настоящей ткани. Поэтому, всем джентльменам, которые пожелают снять её с Джилл (а это будет сделать совсем не сложно) – придётся всякий раз смущённо отворачиваться. Изваяние имеет настолько высокую детализацию груди, что ее видно через майку.

Официальный релиз статуэтки Джилл Валентайн состоится летом 2021 года, на сайте производителя можно оформить предзаказ за 10 999 грн.

В декабре 2020-го другой производитель Prime 1 Studio, занимающаяся выпуском фигурок персонажей из видеоигр, представил масштабную фигурку Геральта из Ривии. На случай, если у вас есть лишние 40 тыс. грн и вы большой фанат Ведьмака.

Фигурки будут произведены ограниченным тиражом. На сайте производителя можно оформить предзаказ – отправка покупателям намечена на 2022 год. Теперь фанаты надеются получить аналогичные фигурки Трисс, Цири и Йеннифер. Правда, их в планах компании пока не значится.