"Великое событие": после письма Кирилла Варфоломей сделал важное заявление по томосу для ПЦУ

Патриарх Варфоломей рассказал о томосе / фото: stopoikumena.ru

Свою новогоднюю речь патриарх Константинопольский Варфоломей начал с заявления по предоставлению томоса Украине.

Он назвал это "великим историческим событием" и заверил, что процесс будет "непоколебимо" завершен, несмотря на противодействие отдельных церквей. Глава объединенной украинской церкви получит Томос 6 января, пишет РИА Новости.

"Господь благословил уходящий год. Мы славим Его за все блага, которые Он нам дал, и особенно за великое историческое событие автокефалии церкви Украины, дело, которое завершится и благословится в предстоящее воскресенье в присутствии нового предстоятеля этой сестринской церкви и в присутствии президента страны господина Порошенко. Здесь они получат томос автокефалии", — заявил патриарх.

Читайте такжеГлава РПЦ Кирилл в новогоднем обращении вспомнил УкраинуНапомним, накануне Кирилл написал слезное письмо Варфоломею. В документе на четыре страницы глава РПЦ изложил свое видение событий в Украине.

При этом в Константинопольской патриархии изданию уточнили, что выступление Варфоломея с письмом патриарха Кирилла не связано: "Патриарх Варфоломей не в первый раз заявляет это. Он объявил об этом ранее, говорил сегодня, вчера, на Рождество, что в январе предоставит томос автокефалии".

В то же время процедура получения томоса для Православной церкви Украины (ПЦУ) от Вселенского патриархата стартует даже раньше, чем отмечалось ранее. Предстоятель ПЦУ Епифаний уточнил, что официальное подписание томоса Вселенским патриархом состоится 5 января на Фанаре.

Напомним, 17 апреля 2018 года Петр Порошенко сообщил о намерении обратиться к Константинопольскому патриарху с призывом издать томос о единой поместной православной церкви в Украине. Верховная Рада поддержала обращение 268 голосами. 22 апреля Синод Вселенского патриархата в Константинополе рассмотрел прошение.

7 сентября Константинопольский патриархат назначил двух экзархов (представителей) в Киев в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви в Украине. Ими стали архиепископ Памфилийский Даниил (США) и епископ Эдмонтонский Иларион (Канада).

Читайте такжеВ УПЦ МП рассказали о родственных связях Епифания с Филаретом15 декабря в Софийском соборе в Киеве собрались представители УПЦ КП и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), два митрополита УПЦ МП, экзархи Константинопольского патриархата. Они объявили о создании единой поместной церкви – Православной церкви Украины. В президиуме собора заседал президент Петр Порошенко. Главой новой религиозной организации избрали Епифания – одного из ближайших соратников лидера УПЦ КП Филарета.

В свою очередь Украинская православная церковь Московского патриархата отказалась признать создание Православной церкви Украины.

6 января Вселенский патриарх Варфоломей вручит томос об автокефалии избранному предстоятелю новой церкви.

Как сообщалось, 30 декабря приход церкви Рождества Пресвятой Богородицы села Карапчов Черновицкой области перешел под юрисдикцию Православной церкви Украины.

Ранее в селе Требуховцы Тернопольской области заявили о переходе в состав Православной церкви Украины.

Напомним, первыми стали прихожане Винницины. Ранее появилось видео, как прихожане в Виннице под аплодисменты и "браво" покидают лоно УПЦ МП. Перед собравшимися выступил митрополит Симеон.

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Кроме того, на Винничине прихожане трех храмов "переметнулись" из УПЦ МП в ПЦУ. Такое сообщение было опубликовано на официальном интернет-портале Винницкой епархии ПЦУ.

На Львовщине оскандалившийся храм УПЦ МП перешел в ПЦУ. Ранее в церкви саботировали похороны погибшего в АТО украинского бойца.

Примкнувший к ПЦУ митрополит "отжал" у Онуфрия храм на Троещине. Сам митрополит Александр спрогнозировал, что другие священники Московского патриархата также последуют его примеру и присоединятся к ПЦУ.