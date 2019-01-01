"Великое событие": после письма Кирилла Варфоломей сделал важное заявление по томосу для ПЦУ

1 января 2019, 18:16

Ряд церквей оказал сильное противодействие процессу предоставления автокефалии, признался патриарх.

Вселенского патриарха могут завалить "спамом" из Украины
Патриарх Варфоломей рассказал о томосе / фото: stopoikumena.ru

Свою новогоднюю речь патриарх Константинопольский Варфоломей начал с заявления по предоставлению томоса Украине.

Он назвал это "великим историческим событием" и заверил, что процесс будет "непоколебимо" завершен, несмотря на противодействие отдельных церквей. Глава объединенной украинской церкви получит Томос 6 января, пишет РИА Новости.

"Господь благословил уходящий год. Мы славим Его за все блага, которые Он нам дал, и особенно за великое историческое событие автокефалии церкви Украины, дело, которое завершится и благословится в предстоящее воскресенье в присутствии нового предстоятеля этой сестринской церкви и в присутствии президента страны господина Порошенко. Здесь они получат томос автокефалии", — заявил патриарх.

Читайте такжеГлава РПЦ Кирилл в новогоднем обращении вспомнил УкраинуНапомним, накануне Кирилл написал слезное письмо Варфоломею. В документе на четыре страницы глава РПЦ изложил свое видение событий в Украине. 

При этом в Константинопольской патриархии изданию уточнили, что выступление Варфоломея с письмом патриарха Кирилла не связано: "Патриарх Варфоломей не в первый раз заявляет это. Он объявил об этом ранее, говорил сегодня, вчера, на Рождество, что в январе предоставит томос автокефалии".

В то же время процедура получения томоса для Православной церкви Украины (ПЦУ) от Вселенского патриархата стартует даже раньше, чем отмечалось ранее. Предстоятель ПЦУ Епифаний уточнил, что официальное подписание томоса Вселенским патриархом состоится 5 января на Фанаре.

Напомним, 17 апреля 2018 года Петр Порошенко сообщил о намерении обратиться к Константинопольскому патриарху с призывом издать томос о единой поместной православной церкви в Украине. Верховная Рада поддержала обращение 268 голосами. 22 апреля Синод Вселенского патриархата в Константинополе рассмотрел прошение.

7 сентября Константинопольский патриархат назначил двух экзархов (представителей) в Киев в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви в Украине. Ими стали архиепископ Памфилийский Даниил (США) и епископ Эдмонтонский Иларион (Канада).

Читайте такжеВ УПЦ МП рассказали о родственных связях Епифания с Филаретом15 декабря в Софийском соборе в Киеве собрались представители УПЦ КП и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), два митрополита УПЦ МП, экзархи Константинопольского патриархата. Они объявили о создании единой поместной церкви – Православной церкви Украины. В президиуме собора заседал президент Петр Порошенко. Главой новой религиозной организации избрали Епифания – одного из ближайших соратников лидера УПЦ КП Филарета.

В свою очередь Украинская православная церковь Московского патриархата отказалась признать создание Православной церкви Украины.

6 января Вселенский патриарх Варфоломей вручит томос об автокефалии избранному предстоятелю новой церкви.

Как сообщалось, 30 декабря приход церкви Рождества Пресвятой Богородицы села Карапчов Черновицкой области перешел под юрисдикцию Православной церкви Украины.

Ранее в селе Требуховцы Тернопольской области заявили о переходе в состав Православной церкви Украины.

Напомним, первыми стали прихожане Винницины. Ранее появилось видео, как прихожане в Виннице под аплодисменты и "браво" покидают лоно УПЦ МП. Перед собравшимися выступил митрополит Симеон.

Также приход УПЦ МП в Хмельницкой области перешел в состав Православной церкви Украины. Соответствующее сообщение опубликовал митрополит Хмельницкий и Каменец-Подольский Антоний.

Кроме того, на Винничине прихожане трех храмов "переметнулись" из УПЦ МП в ПЦУ. Такое сообщение было опубликовано на официальном интернет-портале Винницкой епархии ПЦУ.

На Львовщине оскандалившийся храм УПЦ МП перешел в ПЦУ. Ранее в церкви саботировали похороны погибшего в АТО украинского бойца.

Примкнувший к ПЦУ митрополит "отжал" у Онуфрия храм на Троещине. Сам митрополит Александр спрогнозировал, что другие священники Московского патриархата также последуют его примеру и присоединятся к ПЦУ.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
автокефалия Патриарх Варфоломей Томос ПЦУ
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
18:43
"Недалек умом": Мягков ответил на критику "Иронии судьбы" в РПЦ
18:31
Как в Киеве проходит Марш Бандеры: онлайн-трансляция Фото Видео
18:16
"Великое событие": после письма Кирилла Варфоломей сделал важное заявление по томосу для ПЦУ Видео
17:38
"Зеленский выдавил Порошенко – как прыщ": соцсети взорвались из-за новогоднего заявления шоумена Видео
17:14
Социолог объяснил, как Порошенко может пробиться во второй тур выборов-2019 Видео
16:48
"Невероятно красива": Светлана Лобода восхитила завораживающим новогодним фото Видео
16:38
Новогодние песни: что послушать для поднятия настроения Видео
16:23
"Голова ведет себя странно": синоптик предупредила, что в Украину принесет циклон Видео
16:12
Рождественское чудо: спустя сутки из-под завалов в Магнитогорске достали живого младенца Видео
15:53
День рождения Бандеры: чего ждать киевлянам от Марша в честь праздника Фото Видео
15:34
Новогодняя справка, или Почему Зеленского показали вместо Порошенко мнение
15:31
Лукашенко в Новый год вспомнил про "государственность" и демонстративно забыл про Россию Видео
15:06
Восточный гороскоп на 2019 год: что звезды сулят всем знакам в год Свиньи Видео
14:44
Грудь в опасности: ученые рассказали о вреде мыла, зубной пасты и шампуня
14:25
Подробности смертельного ДТП на Николаевщине: среди жертв — младенец Фото Видео
13:55
Надя Дорофеева сменила прическу, опубликованы фото Видео
13:52
В Украине официально выросли тарифы на отопление и горячую воду Видео
13:26
На Николаевщине в ДТП погибли восемь человек, три жертвы — дети Фото Видео
13:21
Когда придет весна и где в Украине ждать жары: прогноз погоды на 2019 год Видео
12:43
Православное Рождество 2019: когда и сколько празднуют украинцы Видео
12:22
Обрушение подъезда в Магнитогорске: еще одна жертва и траур Фото Видео
12:08
Полный список магнитных метеоударов в январе 2019: когда и чего ждать украинцам Видео
12:00
Астролог спрогнозировал, когда Путин перестанет терроризировать Украину Видео
11:36
Расширился список стран, куда украинцы смогут ездить без загранпаспортов Видео
11:00
Наоми Кэмпбелл выступила в необычно трогательном амплуа Фото
10:55
"Сказочные долбо*бы": россиян с Новым годом поздравил "Крымский мост", опубликовано видео Фото Видео
10:38
Сонная погода: синоптики дали прогноз для украинцев на 1 января Видео
10:29
Владимир Зеленский
10:14
Анастасия Волочкова похвасталась снимками с любимым
09:49
Убийство семьи: в Виннице нашли мертвыми трех человек и не смогли спасти маленькую девочку Видео
09:24
В Москве под гимн рухнул мост, много пострадавших: опубликовано видео момента обрушения Видео
08:50
Наступил 1939-й год, войны не миновать мнение
08:19
"Бакс по 60": аналитик назвал условия, при которых в Украине взлетит курс доллара Видео
07:47
Новые зарплаты и пенсии: что меняется для украинцев с 1 января 2019 года Видео
06:52
Прогноз на 2019 год: чего ждать миру в Новом году мнение
06:23
Чтоб после Нового года не было мучительно больно: как снять похмелье утром Видео
05:54
"Удары судьбы, ошибки": астролог предупредил ряд знаков Зодиака о проблемах в 2019-м Видео
05:28
"Россия перещеголяла совок": социолог назвал тренд 2018-го в РФ Видео
04:58
Известная ясновидящая сказала, в каком году Украина должна расцветать Видео
04:17
Дизайнер показала, как бы выглядели носы людей, живущих на Марсе: причудливые фото Фото
03:52
Политолог спрогнозировал, кто надругается над Путиным Видео
03:03
"Просто зарабатывает деньги": астролог объяснил любовь Волочковой к провокационным оголенным фото
02:11
"Ангел" Victoria's Secret обнажилась на пляже: пикантные фото Фото
01:31
"Сразу не узнал": Лолита удивила фанатов помолодевшим видом
00:57
1 января – что за праздник: почему не выносят мусор и кому молятся в этот день Видео
00:38
"Мы обязательно вернемся в Крым и на Донбасс": Порошенко поздравил украинцев с Новым годом
00:14
Судьбоносные перемены: астролог рассказал, кому 2019 год сулит успех и удачу Видео
00:03
Официально: Зеленский идет в президенты
31 декабря, понедельник
23:54
Год Парящего Орла: что ждет славян по гороскопу 2019 года Видео
23:41
Поздравление президента Украины Петра Порошенко: видео-трансляция Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять