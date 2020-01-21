У сына день рождения: Зеленского заметили в магазине игрушек

Зеленский купил сыну на день рождения конструктор / @president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский 21 января приходил в один из магазинов игрушек сети Planet Toys.

Селфи с главой государства опубликовала в Instagram продавец магазина Дарья Линдина.

"Не смотрите на уставшую меня, тут главный Владимир Зеленский", - подписала девушка снимок.

В сторис продавец обнародовала фотографию в полный рост, на которой можно рассмотреть, что президент держит полупрозрачный пакет с покупкой – большой коробкой с конструктором из серии Lego Mindstorms.

Известно, что 21 января у сына главы государства Кирилла день рождения, ему исполняется семь лет. Можно предположить, что конструктор Зеленский купил сыну в качестве подарка на именины.

В Интернете можно увидеть, что в магазине Planet Toys стоимость конструктора Lego Mindstorms составляет почти 9 тысяч гривен.

В комментариях пользователи предположили, что на стоимость подарка Зеленского для сына часть населения страны обратит внимание традиционно с негативной стороны.

"Уже выложили Вашу фотографию в bigmir.net со статьей про президента, купившего "супердорогую" игрушку. Любят раздувать новости, а на деле…сын президента имеет право на хорошую игрушку", - пишет в комментариях Александр Высочанский.

Напомним, дочь президента Владимира Зеленского, 15-летняя Александра, которая учится в 9 классе Новопечерской школы вместе с одноклассниками приняла участие в благотворительной акции и готовила еду для малоимущих граждан.

Как известно, 15 июля у дочери президента Украины Владимира Зеленского день рождения. Елена Зеленская о важном семейном событии – 15-летии Александры – рассказала на своей страничке в Instagram.