Дочь Зеленского с одноклассниками готовила еду для нуждающихся

Саша Зеленская с друзьями готовила для малообеспеченных / Фото: Facebook/Новопечерская школа

Дочь президента Владимира Зеленского, 15-летняя Александра, которая учится в 9 классе Новопечерской школы вместе с одноклассниками приняла участие в благотворительной акции и готовила еду для малоимущих граждан.

Видео активной работы школьников появилось в фотоблоге школы в Instagram, где Саша чистила овощи, а затем насыпала еду в тарелки.

/ Фото: Instagram/Новопечерская школа

/ Фото: Instagram/Новопечерская школа

Как сообщает издание Страна, девятиклассники приняли участие в работе одной из точек питания для пожилых людей Обед без бед от проекта Жизнелюб, инициированного бизнесменом Гариком Корогодским. Всего в столице таких благотворительных мест питания 13, там малоимущие могут бесплатно получить горячий обед. Еду готовят сотрудники расположенных неподалеку ресторанов. Дочь главы государства приняла участие в процессе приготовления на базе Новопечерской школы.

Судя по фотоотчету школы, Александра занималась подготовкой овощей. В учебном заведении уточнили, что мероприятие состоялось в субботу, поэтому школьникам не пришлось пропускать занятия.

/ Фото: Facebook/Новопечерская школа

/ Фото: Facebook/Новопечерская школа

Как известно, у Зеленских двое детей - дочь Саша, которая родилась в 2004 году, и сын Кирилл 2013 года рождения.

Напомним, 15 июля, в понедельник, у дочери президента Украины Владимира Зеленского день рождения. Елена Зеленская о важном семейном событии – 15-летии Александры – рассказала на своей страничке в Instagram.

Спустя два часа после публичного поздравления супруги, фотографию подросшей дочери на своей странице в Instagram разместил Владимир Зеленский, при этом он трогательно подписал снимок: "Сьогодні тобі 15)))) Люблюююю!!!! Моя Сашуня)".