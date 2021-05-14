Бил пистолетом по голове: Медведчук чуть не попал за решетку за избиение подростка

Всплыла скандальна история из прошлого Медведчука / УНИАН

Нардеп, глава политсовета партии Оппозиционная платформа – За жизнь (ОПЗЖ) Виктор Медведчук во время обучения в университете фигурировал в истории с избиением подростка. Тогда его исключили из учебного заведения , но потом восстановили.

Подробности скандальной истории раскрыли в эфире ток-шоу Право на владу на канале 1+1. По данным журналистов, во время учебы на юридическом факультете Киевского госуниверситета Виктор Медведчук стал командиром комсомольского оперативного отряда добровольной народной дружины Ленинского райкома комсомола столицы УССР.

8 ноября 1973 года во время дежурства он вместе с еще двумя членами оперативного отряда побил несовершеннолетнего 15-летнего подростка Андрея Кричака.

"Андрей вышел на улицу Пушкинскую, где он жил. Встретился с друзьями. Болтали, громко о чем-то говорили. На них обратила внимание комсомольская дружина. Подошли. Сделали замечание. Двое убежали, а Андрея они заломили и потащили разбираться, почему он так громко разговаривал. Подросток решил сопротивляться. Его начали очень жестоко избивать. У него было сломано ребро", - говорится в сообщении.

Виктор Медведчук, будучи на третьем курсе университета, резиновым пистолетом бил Андрея по голове.

"Тогда ему светило два года тюрьмы, его отчислили из университета. Но через некоторое время он был восстановлен и продолжил свое обучение", — сообщили в программе.

Сейчас Андрею Кричаку 63 года. Живет в Род-Айленде в США.

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