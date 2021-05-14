Бил пистолетом по голове: Медведчук чуть не попал за решетку за избиение подростка

Журналисты выяснили, что в 1973 году Виктор Медведчук, будучи студентом, вместе с еще двумя членами оперативного отряда избил 15-летнего парня Андрея Кричака.
Нардеп, глава политсовета партии Оппозиционная платформа – За жизнь (ОПЗЖ) Виктор Медведчук во время обучения в университете фигурировал в истории с избиением подростка. Тогда его исключили из учебного заведения , но потом восстановили.
Подробности скандальной истории раскрыли в эфире ток-шоу Право на владу на канале 1+1. По данным журналистов, во время учебы на юридическом факультете Киевского госуниверситета Виктор Медведчук стал командиром комсомольского оперативного отряда добровольной народной дружины Ленинского райкома комсомола столицы УССР.
8 ноября 1973 года во время дежурства он вместе с еще двумя членами оперативного отряда побил несовершеннолетнего 15-летнего подростка Андрея Кричака.
"Андрей вышел на улицу Пушкинскую, где он жил. Встретился с друзьями. Болтали, громко о чем-то говорили. На них обратила внимание комсомольская дружина. Подошли. Сделали замечание. Двое убежали, а Андрея они заломили и потащили разбираться, почему он так громко разговаривал. Подросток решил сопротивляться. Его начали очень жестоко избивать. У него было сломано ребро", - говорится в сообщении.
Виктор Медведчук, будучи на третьем курсе университета, резиновым пистолетом бил Андрея по голове.
"Тогда ему светило два года тюрьмы, его отчислили из университета. Но через некоторое время он был восстановлен и продолжил свое обучение", — сообщили в программе.
Сейчас Андрею Кричаку 63 года. Живет в Род-Айленде в США.
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Суд над Медведчуком - о чем ранее писал Главред:
- В четверг, 13 мая, Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения нардепу Виктору Медведчуку по делу о госизмене.
- Судья Вячеслав Пидпалый решил отправить лидера ОПЗЖ под круглосуточный домашний арест до 9 июля.
- Виктора Медведчука обвинили в госизмене в мае. По сведениям правоохранителей, нардеп вступил в сговор с российской стороной для добычи нефти и газа в Черном море, передавал РФ данные о секретном подразделении Вооруженных сил Украины и причастен к созданию организации "Промінь", основная цель которой – стать структурой влияния на нашу страну с помощью трудовых мигрантов.
- Кум Владимира Путина утверждает, что ни в чем не виновен.
- В феврале 2021 года Совет национальной безопасности и обороны решил ввели санкции против Медведчука и его жены – телеведущей Оксаны Марченко. Медведчук и Марченко наказаны за финансирование терроризма. Под ограничительные меры попали активы супругов. В частности, санкции были наложены на участок нефтепровода Самара – Западное направление.