Как не подхватить опасный штамм Дельта: Комаровский дал простой совет

Только 1% пациентов заразились вирусом контактным путем, говорит врач-педиатр.
Известный врач-педиатр Евгений Комаровский заявил о том, что новый штамм коронавиурса Delta распространяется через поверхности с той же активностью, что и штамм Alpha.
Он уточнил в своем Instagram, что во время пандемии стало известно - только 1% пациентов заразились вирусом контактным путем.
Медик обратил внимание на то, что основным способом передачи COVID-19 является аэрозольный путь.
Вместе с тем он посоветовал не учитывать возможность заражения через поверхности, ведь заболеть таким образом можно только в том случае, если человек с коронавирусом на что-то чихнет, а вы сразу схватите этот предмет, потрете руками глаза и начнете лизать его.
Комаровский также добавил, что он больше не может представить себе другие способы передачи инфекции.
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Напомним, ранее Комаровский заявил о том, что коронавирус может передаваться аэрозольным путем.
По его словам, вентиляция помещения и открытые форточки оказываются намного более эффективным способом профилактики, чем все маски вместе взятые.