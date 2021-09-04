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Как не подхватить опасный штамм Дельта: Комаровский дал простой совет

4 сентября 2021, 01:16
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Только 1% пациентов заразились вирусом контактным путем, говорит врач-педиатр.

Комаровский
Евгений Комаровский / УНИАН

Известный врач-педиатр Евгений Комаровский заявил о том, что новый штамм коронавиурса Delta распространяется через поверхности с той же активностью, что и штамм Alpha.

Он уточнил в своем Instagram, что во время пандемии стало известно - только 1% пациентов заразились вирусом контактным путем.

Медик обратил внимание на то, что основным способом передачи COVID-19 является аэрозольный путь.

Вместе с тем он посоветовал не учитывать возможность заражения через поверхности, ведь заболеть таким образом можно только в том случае, если человек с коронавирусом на что-то чихнет, а вы сразу схватите этот предмет, потрете руками глаза и начнете лизать его.

Комаровский также добавил, что он больше не может представить себе другие способы передачи инфекции.

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Напомним, ранее Комаровский заявил о том, что коронавирус может передаваться аэрозольным путем.

По его словам, вентиляция помещения и открытые форточки оказываются намного более эффективным способом профилактики, чем все маски вместе взятые.

viber
коронавирус Евгений Комаровский
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