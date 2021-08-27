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Как спастись от COVID-19 и осложнений: Комаровский назвал условие и дал важный совет

27 августа 2021, 04:48
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Организм способен самостоятельно справиться с болезнью, говорит Евгений Комаровский.

Комаровский
Евгений Комаровский / УНИАН

Особенность штамма коронавируса Дельта состоит в том, что он вызывает болезнь при меньшей инфицирующей дозе, заявил известный врач-педиатр Евгений Комаровский.

По его словам, дистанцирование — это не единственная мера профилактики в коллективе. Необходима полноценная вентиляция помещений. Помимо этого, необходимы респираторный этикет, мытье рук, регулярная уборка и дезинфекция помещений, пишет aif.ru.

Как справиться с коронавирусной инфекцией

Медик говорит, что организм в подавляющем большинстве случаев способен самостоятельно при минимальной помощи с нашей стороны справиться с респираторной вирусной инфекцией и с коронавирусом в частности.

"Ваша задача — создать больному оптимальные условия. К сожалению, чаще те условия, которые вы считаете оптимальными, не имеют никакого отношения к тому, что действительно полезно организму", - подчеркнул он.

Главные советы при COVID-19

Не лежите постоянно

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  • длительное пребывание в горизонтальном положении увеличивает вероятность осложнений;
  • вертитесь, крутитесь, занимайте положение полусидя;
  • если тяжело дышать, попробуйте спать на животе (в некоторых случаях это принципиально помогает).

Не заставляйте детей есть

  • во время болезни нужны не гречка и консервы, а легко усваиваемая углеводная пища;
  • сладкое больному не противопоказано;
  • налегайте на овсянку, манку, сухофрукты, мед, сгущенное молоко, фруктовое пюре, мороженое, фрукты, ягоды, шоколад, варенье.

Заставляйте больного больше пить

  • при дефиците жидкости мокрота в легких засыхает, что многократно увеличивает вероятность осложнений;
  • напитки должны быть сладкими (глюкоза — главный источник энергии);
  • во время болезни разрешается то, что обычно не рекомендуется: соки, газировка, квас, сладкий чай;
  • критерий того, что питьевой режим правильный, — посещение туалета каждые 2-3 часа;
  • если моча насыщенно-желтая или редкое мочеиспускание, значит, есть дефицит жидкости.

Одеваться надо тепло

  • так легче переносить прохладу в комнате;
  • оптимальная температура — 18 градусов.

Контролируйте состояние

  • вы должны знать, какая у ребенка температура, его пульс, частоту дыхания и артериальное давление;
  • оптимально, если есть возможность контролировать уровень кислорода в крови (это делают с помощью пульсоксиметра).

Тревожные симптомы

  • показания пульсоксиметра ниже 92 и диарея в сочетании с затрудненным дыханием (в таких случаях нужно вызывать скорую и добиваться госпитализации).

Какие лекарства принимать при COVID-19

Жаропонижающие препараты. Парацетамол и ибупрофен.

Строго следите за дозировкой этих лекарств и не превышайте ее. Если препараты не срабатывают в лечебной дозе, её увеличение не даст результата. На эффективность таких средств негативно влияет дефицит жидкости в организме: она необходима, чтобы организм мог потеть и "сбрасывать" тепло.

Средства для пероральной регидратации. Порошки регидрон, реосалан, цитраглюкосолан и т. д.

Содержат калий, натрий, хлор и другие вещества в нужных пропорциях и концентрациях. Помните, что, если больной может пить, капельница ему не нужна: то, что он пьет, быстро всасывается из пищевариетльного тракта.

Как самому приготовить лекарства

Кстати, если вы не можете купить эти лекарства, есть простейший рецепт ВОЗ, с помощью которого вы можете приготовить их в домашних условиях

  • поваренная соль — 3 г;
  • сахар — 18 г;
  • кипяченая вода — 1 литр.

Таким раствором лечат дефицит жидкости даже при холере.

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Напомним, ранее Комаровский заявил о том, что коронавирус может передаваться аэрозольным путем.

По его словам, вентиляция помещения и открытые форточки оказываются намного более эффективным способом профилактики, чем все маски вместе взятые.

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Евгений Комаровский коронавирус в Украине
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