В Минздраве рассказали, в каких областях Украины можно смягчать карантин

По состоянию на пятницу, 26 июня 2020 года, Киев и десять регионов Украины не соответствуют обновленным критериям для смягчения коронавирусного карантина.
Таблицу с данными о готовности регионов к снятию части карантинных мер опубликовали на сайте Минздрава.
По сравнению с предыдущими днями перечень покинули Тернопольская и Ивано-Франковская области.
На данный момент к дальнейшему ослаблению карантина не готовы:
- Волынская;
- Донецкая;
- Закарпатская;
- Киевская;
- Луганская;
- Львовская;
- Одесская;
- Ровенская;
- Хмельницкая;
- Черновицкая;
- Киев.
Согласно официальной статистике Минздрава, в Киеве превышен показатель динамики заболеваемости Covid-19 – 28,59% при норме менее 10%. Данный показатель был также превышен в Киевской (51,28%), Одесской (94,11%), Закарпатской (15,28), Ровенской (33,10%) и Хмельницкой областях (32,79%).
Напомним, ранее, 24 июня 2020 года, в столице Украины ослабили карантин и разрешили работу большого количества различных заведений.
Чиновники мэрии издали распоряжение о возобновлении работы в столице Украины:
• ресторанов и кафе (без детских комнат);
• бассейнов (для индивидуальных тренировок);
• кинотеатров и театров (с ограниченным количеством посетителей и соблюдением дистанции между ними).