В Минздраве рассказали, в каких областях Украины можно смягчать карантин

Опубликована таблица с данными о готовности регионов к ослаблению карантина / УНИАН

По состоянию на пятницу, 26 июня 2020 года, Киев и десять регионов Украины не соответствуют обновленным критериям для смягчения коронавирусного карантина.

Таблицу с данными о готовности регионов к снятию части карантинных мер опубликовали на сайте Минздрава.

По сравнению с предыдущими днями перечень покинули Тернопольская и Ивано-Франковская области.

На данный момент к дальнейшему ослаблению карантина не готовы:

Волынская;

Донецкая;

Закарпатская;

Киевская;

Луганская;

Львовская;

Одесская;

Ровенская;

Хмельницкая;

Черновицкая;

Киев.

Согласно официальной статистике Минздрава, в Киеве превышен показатель динамики заболеваемости Covid-19 – 28,59% при норме менее 10%. Данный показатель был также превышен в Киевской (51,28%), Одесской (94,11%), Закарпатской (15,28), Ровенской (33,10%) и Хмельницкой областях (32,79%).

Напомним, ранее, 24 июня 2020 года, в столице Украины ослабили карантин и разрешили работу большого количества различных заведений.

Чиновники мэрии издали распоряжение о возобновлении работы в столице Украины:

• ресторанов и кафе (без детских комнат);

• бассейнов (для индивидуальных тренировок);

• кинотеатров и театров (с ограниченным количеством посетителей и соблюдением дистанции между ними).